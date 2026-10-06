TV Tropical RECORD segue forte na vice-liderança e cresce rumo à liderança no RN Com jornalismo forte, entretenimento e credibilidade, a TV Tropical segue consolidada na vice-liderança e ampliando sua conexão com o público em todas as telas

Divulgação TV Tropical

Há anos na vice-liderança de audiência no Rio Grande do Norte, a TV Tropical RECORD vem fortalecendo sua posição e ampliando, ano após ano, a distância em relação às emissoras que aparecem nas posições seguintes.

Esse movimento é resultado de um trabalho consistente, baseado em investimentos em jornalismo, conteúdo local, entretenimento, tecnologia e pessoas. Uma estratégia que vem ampliando a presença da emissora e fortalecendo sua conexão com o público potiguar.

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A TV Tropical RECORD tem uma programação local presente ao longo de todo o dia, acompanhando de perto a realidade do Rio Grande do Norte e levando ao público informação, prestação de serviço, cultura, entretenimento, esporte, negócios e histórias que fazem parte da vida dos potiguares.

A força do conteúdo produzido no estado se soma à estrutura e à diversidade da programação da Record, formando uma combinação que amplia as opções oferecidas ao público e fortalece a presença da emissora em diferentes faixas e públicos.

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E essa conexão já ultrapassou a televisão.

No ambiente digital, o YouTube da TV Tropical RECORD se consolidou como o canal de maior audiência entre todos os veículos de comunicação do Rio Grande do Norte, ampliando o alcance do conteúdo produzido pela emissora e levando a informação potiguar para um público cada vez maior.

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Televisão, YouTube, redes sociais e demais plataformas fazem parte hoje de uma operação integrada, que permite à TV Tropical RECORD estar presente onde o público está, em diferentes telas e momentos do dia.

De segunda a domingo, a programação reúne jornalismo, entretenimento, esporte, cultura, negócios e conteúdos que valorizam as histórias, os personagens e as tradições do Rio Grande do Norte.

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Mais do que números, os resultados refletem uma trajetória construída ao longo dos anos. Uma trajetória marcada por investimentos, inovação, trabalho em equipe e pela busca permanente por uma televisão cada vez mais relevante para os potiguares.

A TV Tropical RECORD segue crescendo. A vice-liderança já faz parte da sua história. Agora, o desafio é continuar avançando, ampliando sua audiência, fortalecendo sua presença em todas as telas e construindo, dia após dia, o caminho rumo à liderança no Rio Grande do Norte.

TV Tropical RECORD. Cada vez mais perto do público. Cada vez mais forte no RN.