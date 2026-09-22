TV Tropical reúne candidatos ao Governo do RN em debate com propostas e confronto de ideias Encontro realizado nesta segunda-feira (21) colocou os candidatos frente a frente em cinco blocos e abordou temas como saúde, segurança pública, educação e economia do Rio Grande do Norte

Divulgação TV Tropical

A TV Tropical realizou, na noite desta segunda-feira (21), o Debate de Governo do Rio Grande do Norte, reunindo os candidatos Allyson Bezerra (União Brasil), Cadu de Lula (PT) e Professor Robério Paulino (PSOL) para uma discussão sobre propostas, desafios e perspectivas para o estado.

O candidato Álvaro Dias (PL) não participou do encontro. Na véspera do debate, sua equipe informou à TV Tropical que ele não poderia comparecer por motivos pessoais.

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Com mediação do jornalista Murilo Meireles, o debate foi dividido em cinco blocos e proporcionou aos candidatos momentos de apresentação de propostas, perguntas entre os participantes e questionamentos feitos por jornalistas da Rede Tropical. A dinâmica colocou os candidatos frente a frente em diferentes momentos do programa.

Durante o debate, os jornalistas Jener Tinôco, Mara Godeiro e Roberta Trindade fizeram perguntas aos candidatos sobre temas de interesse direto da população, incluindo economia, segurança pública e saúde.

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Durante o debate, Allyson Bezerra (União Brasil) apresentou propostas para diferentes áreas da administração estadual. Na área da saúde, falou sobre a necessidade de ampliar os investimentos e melhorar a estrutura de atendimento à população. Na segurança pública, apresentou estratégias de enfrentamento ao crime organizado no Rio Grande do Norte. O candidato também tratou da situação fiscal do estado, defendendo a realização de uma radiografia das contas públicas e afirmando que não pretende aumentar impostos.

Entre as propostas apresentadas, Cadu de Lula destacou o programa “Saúde no Tempo Certo” e a implantação de videomonitoramento em todas as cidades do Rio Grande do Norte.

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Professor Robério Paulino apresentou propostas voltadas à educação, entre elas a ampliação da educação integral para 100% das escolas e ações para combater o analfabetismo no estado.

Ao longo do encontro, os candidatos também fizeram perguntas uns aos outros e apresentaram suas posições sobre diferentes áreas da administração pública, proporcionando ao eleitor um espaço para conhecer propostas e acompanhar o posicionamento dos participantes sobre temas relevantes para o futuro do Rio Grande do Norte.

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O Debate de Governo da TV Tropical foi transmitido em multiplataforma pela Rede Tropical, ampliando o acesso do público ao conteúdo eleitoral e reforçando o compromisso da emissora com a cobertura das eleições e com a informação ao eleitor potiguar.