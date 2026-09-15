O bicho vai pegar! RECORD Minas promove ação para divulgar estreia de A Fazenda 18 Trenzinho da alegria percorreu ruas da capital mineira com personagens que fizeram a festa ao som da música tema do reality

Divulgação RECORD Minas

Nesta segunda-feira (14), a RECORD Minas promoveu uma ação especial para divulgar a estreia de A Fazenda 18. Da sede da emissora, saiu um trenzinho da alegria temático do reality, que percorreu as regiões mais movimentadas da capital mineira. O veículo foi ocupado por dançarinos vestidos de fazendeiros e mascotes que representam os bichos emblemáticos da atração.

Ao som de Stayin Alive, trilha oficial de A Fazenda, os personagens fizeram a festa pelas ruas belorizontinas e realizaram intervenções em alguns dos pontos mais tradicionais da cidade: Praça Sete, Praça da Estação, Mercado Central e Praça da Liberdade. Os fazendeiros e bichos dançaram, interagiram com o público e fizeram barulho para divulgar a estreia do programa.

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A ação foi transmitida ao vivo no Balanço Geral MG, além de ter sido exibida no canal oficial do jornalístico no YouTube e contado com uma extensa cobertura nas redes sociais da emissora. A iniciativa reafirma a proximidade da RECORD Minas com o público mineiro e reforça o seu compromisso com a divulgação dos produtos nacionais e com o posicionamento multiplataforma adotado pela rede.