RECORD Minas desenvolve minissérie de conteúdos em comemoração ao Dia da Televisão Produção especial desenvolvida para as redes sociais mostra o trabalho de dezenas de profissionais que atuam nos bastidores para levar a informação até o público

Divulgação RECORD Minas

Para celebrar o Dia da Televisão, a RECORD Minas preparou uma minissérie especial que convida o público a conhecer os bastidores da produção jornalística. Dividida em dois episódios e publicada no Instagram nos dias 10 e 11 de agosto, a série revela o trabalho de profissionais que, muitas vezes, permanecem longe das câmeras, mas são fundamentais para que a notícia chegue com qualidade, agilidade e credibilidade à casa dos telespectadores.

No primeiro episódio, “O olhar por trás da notícia”, o foco está na equipe responsável por registrar os acontecimentos. Cinegrafistas e auxiliares técnicos mostram como cada cobertura começa muito antes da gravação, desde a preparação dos equipamentos até a captação das imagens que ajudam a contar cada história.

‌



Já o segundo episódio, “A notícia no ar”, apresenta quem transforma imagens e informações em uma transmissão ao vivo. A produção acompanha o trabalho de editores, operadores de imagem e áudio e profissionais do controle mestre, além de explicar como o sinal da emissora percorre um caminho tecnológico até chegar às telas dos mineiros.

Mais do que mostrar a rotina da emissora, a iniciativa presta uma homenagem a todos os profissionais que fazem a televisão acontecer diariamente. Uma oportunidade para o público conhecer quem está por trás de cada reportagem e entender como talento, técnica e trabalho em equipe tornam possível levar informação a milhões de pessoas todos os dias.

‌



Confira os episódios!

EPISÓDIO 1

‌



EPISÓDIO 2