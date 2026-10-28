RECORD Minas leva o universo de A Fazenda 18 para a Superminas 2026 Com estande temático inspirado em um dos realities de maior destaque da programação, emissora promove experiência interativa e aproxima o público de seu conteúdo

Divulgação RECORD Minas

A RECORD Minas marca presença, mais uma vez, na Superminas, o segundo maior evento supermercadista do país e maior evento empresarial de Minas Gerais. Realizada entre os dias 27 e 29 de outubro, no Expominas, em Belo Horizonte, a 38ª edição do evento reúne mais de 600 expositores e deve receber mais de 60 mil pessoas, movimentando cerca de R$ 3,3 bilhões em negócios.

Neste ano, a feira destaca as aplicações da inteligência artificial no varejo, além de tendências de consumo, novidades do mercado e oportunidades para fortalecer parcerias entre fornecedores e compradores.

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Para tornar a sua participação ainda mais especial, a RECORD Minas levou o universo de A Fazenda 18 para o evento, transformando seu estande em um espaço de imersão em um dos grandes destaques de sua programação.

E a experiência foi além da ambientação temática: uma ativação especial convidou os visitantes que passavam pelo estande da RECORD Minas a entrar em uma disputa inspirada na tradicional Prova do Fazendeiro, onde para conquistar o prêmio eles precisavam vencer um desafio. A dinâmica garantiu momentos de diversão e muita interação, proporcionando ao público uma experiência descontraída e uma oportunidade de se aproximar ainda mais da programação da emissora.

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A iniciativa reforça o compromisso da RECORD Minas em criar experiências que aproximam o público de sua programação, levando o conteúdo da tela para diferentes espaços e fortalecendo sua conexão com as pessoas.