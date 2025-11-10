RECORD Paulista apresenta novo Portal Comercial

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista acaba de lançar oficialmente seu novo Portal Comercial, consolidando mais um passo estratégico na sua jornada de transformação digital e fortalecimento junto ao mercado publicitário regional. O lançamento ocorreu no dia 07 de novembro, marcando a migração do conteúdo jornalístico da emissora para o ambiente do R7, agora hospedado em r7.com/recordpaulista, e reposicionando seu antigo site institucional como uma plataforma totalmente voltada ao relacionamento com anunciantes, agências e parceiros de negócios.

Diferentemente de um site institucional tradicional, o novo portal nasce como um hub comercial completo, pensado para facilitar o acesso a informações relevantes, conectar o mercado às oportunidades da emissora e reforçar todo o ecossistema multiplataforma que a RECORD Paulista oferece hoje.

A plataforma apresenta de forma aprofundada os projetos comerciais já consolidados e em constante expansão, como a histórica Copa RECORD de Futsal, que há mais de 18 anos movimenta torcedores, atletas, anunciantes e cidades da região com enorme sucesso de audiência e retorno comercial. Também ganham destaque o já tradicional Circuito RECORD de Beach Tennis, consolidado há mais de cinco anos com crescimento expressivo a cada temporada, o Circuito de Corrida de Rua, que mobiliza milhares de participantes e apoiadores, e o mais novo projeto da casa, o Bora de Bike, que chega para fortalecer a conexão da marca com esporte, saúde, mobilidade e estilo de vida ativo.

Além de dar visibilidade ampliada aos projetos especiais, o portal oferece conteúdo detalhado sobre a área de cobertura da emissora, que abrange mais de 163 cidades, apresentando de forma clara a divisão territorial e o atendimento comercial por região, o que auxilia empresas e agências a identificarem mais facilmente seus públicos e oportunidades de investimento.

O site também disponibiliza dados de audiência, informações estratégicas de mercado, releases institucionais, conteúdos sobre sinal e distribuição da emissora, além de trazer atualizações sobre os programas locais que compõem a grade regional, como Balanço Geral Interior, Visita na RECORD, Agro RECORD, Esporte RECORD Interior e Tá no Ar Interior.

A plataforma ainda integra soluções corporativas e produtos digitais da Rede, como o Veicula Fácil, o recordplus e o próprio R7, reforçando o posicionamento da RECORD Paulista como um polo de comunicação que opera em diversas telas e experiências de consumo.

Complementando tudo isso, o Mídia Kit completo pode ser acessado e baixado em PDF, assim como todos os demais materiais institucionais e comerciais. Todo o conteúdo foi estruturado para ser compartilhado com o mercado publicitário, sem valores de tabela, mas com informações qualificadas sobre audiência, cobertura, oportunidades e performance dos produtos da emissora.

Na prática, o novo Portal Comercial não apenas centraliza informações e facilita o trabalho dos executivos de atendimento que agora podem acessar e apresentar o portfólio de forma mais clara e organizada como também fortalece a imagem da RECORD Paulista como um parceiro estratégico para marcas, negócios e instituições que buscam comunicação integrada, credibilidade e resultados regionais reais.

Com essa evolução, a RECORD Paulista reforça seu compromisso com a inovação e sua presença multiplataforma: está na TV aberta, no recordplus, no R7, nas redes sociais e, oficialmente, em um portal dedicado exclusivamente às demandas do mercado publicitário regional.

A emissora segue investindo em tecnologia, conteúdo, relacionamento e estratégia comercial, reafirmando seu papel como uma empresa de comunicação moderna, conectada às novas tendências e profundamente alinhada ao comportamento do público e às necessidades do trade.

