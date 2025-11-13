RECORD Paulista renova parceria com a ACIB para 2026 Aliança reforça o compromisso com o fortalecimento do comércio, da indústria e do empreendedorismo em Bauru e região

Depois do sucesso da parceria no 53º Prêmio Destaque do Ano da ACIB, a RECORD Paulista e a Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) reafirmaram, no dia 12 de novembro, a continuidade de sua parceria estratégica para o ano de 2026.

A decisão foi anunciada durante o lançamento oficial do 54º Prêmio Destaque do Ano, evento realizado na sede da ACIB, localizada na Rua Bandeirantes, 8-78 – Centro, Bauru. O encontro contou com a presença de toda a diretoria vigente da ACIB, veículos de comunicação da cidade e empresários ligados à associação, marcando um importante momento de integração e planejamento para o próximo ano.

O acordo consolida o relacionamento entre duas instituições que compartilham os mesmos valores: fomentar o empreendedorismo, valorizar o comércio local e fortalecer o desenvolvimento econômico da região.

Fundada em 2 de agosto de 1931, a ACIB é uma das mais tradicionais entidades empresariais do interior paulista. Ao longo de mais de 90 anos de história e representatividade, tornou-se referência em inovação, tecnologia e apoio ao empresariado, atuando de forma ativa para promover o crescimento sustentável das empresas de Bauru e região. Com o propósito de contribuir cada vez mais com o empreendedor local, a ACIB revisou recentemente sua Missão, Visão e Valores, reafirmando seu compromisso de direcionar energia, recursos e ações para o fortalecimento de seus associados.

Sob a liderança do empresário Paulo Roberto Martinello Junior, presidente da ACIB na gestão 2025–2026, a entidade segue investindo em projetos e parcerias que gerem impacto positivo para o setor produtivo e para toda a comunidade.

A RECORD Paulista, por sua vez, passa a ser apoiadora oficial dos eventos institucionais e comerciais da ACIB, além de atuar de forma conjunta na divulgação de iniciativas voltadas às empresas, ao comércio e à indústria da cidade.

Com essa parceria renovada, RECORD Paulista e ACIB reforçam o compromisso de valorizar quem faz a economia acontecer, conectando marcas, pessoas e oportunidades em prol do crescimento regional.