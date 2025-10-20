Agenda especial Outubro Rosa na RECORD Rio

Divulgação RECORD Rio

O Outubro Rosa ganhou destaque na emissora com uma programação voltada à prevenção do câncer de mama e à valorização da saúde feminina. Como parte das ações de endomarketing, na última quinta-feira (16/10), colaboradores participaram de uma atividade especial vestindo uma peça de roupa rosa e compartilhando mensagens positivas de esperança e carinho em um mural localizado nos corredores da emissora. A ação contou ainda com a distribuição de folders informativos, bottons temáticos e cupcakes personalizados, tornando o dia mais doce, leve e informativo.

A campanha foi estruturada em diferentes frentes e segue ao longo do mês com uma agenda repleta de atividades voltadas ao autocuidado, informação e bem-estar. Entre os destaques da programação estão palestras com especialistas, como: Dra. Mônica Areal, que aborda segurança e rede de apoio feminina; Dra. Ingrid Blank, com orientações sobre cuidados com a saúde e prevenção e Dra. Taciela Cyleno, falando sobre o posicionamento feminino no ambiente corporativo.

A emissora também promove uma oficina de maquiagem, em parceria com a marca MAC, e a palestra “Cuidar da pele é cuidar da saúde”, com Dra. Suévelin Dias. Nos dias 21, 22 e 23 de outubro, haverá ainda um espaço de relaxamento, com sessões de massagem e spa dos pés, além da presença de expositores parceiros, como Produtos de Minas, CN Roupa Feminina e Doce Adélia.

Mais do que um mês de conscientização, o Outubro Rosa na Record Rio fala sobre o cuidado, a força e a união entre mulheres. A campanha reforça o lema: Cuide-se, previna-se e incentive outras mulheres a fazerem o mesmo. O autocuidado salva vidas! Na RECORD Rio, acreditamos que cuidar de si é um ato de coragem e prevenir é um ato de amor e este mês é um convite para fortalecer essa corrente de prevenção, informação e acolhimento. Cada atitude faz a diferença na luta contra o câncer de mama e juntos podemos transformar vidas.