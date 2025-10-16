RECORD Rio leva o clima do Brasileirão às ruas e agita torcedores em Nova Iguaçu Ação especial reuniu fãs de futebol com música, brindes e participação ao vivo no Balanço Geral RJ, celebrando o clássico Botafogo x Flamengo transmitido pela Record.

Divulgação RECORD Rio

O calçadão de Nova Iguaçu foi tomado pela energia do futebol na tarde desta quarta-feira (15). A Record Rio promoveu uma ação especial do Brasileirão na RECORD, levando o clima das arquibancadas para as ruas da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Com muita animação, torcedores participaram de brincadeiras, desafios com bola, embaixadinhas e altinhas, além de curtirem muito pagode e concorrerem a brindes exclusivos. A repórter Monique Bittencourt comandou a festa e mostrou tudo ao vivo no Balanço Geral RJ, que levou para o público de casa um pouco da emoção vivida nas ruas.A ação também reforçou a proximidade da Record Rio com o público, que participou ativamente das atividades e demonstrou o quanto o futebol é parte essencial da identidade carioca. Entre bandeiras, camisas e cantos de torcida, o clima era de confraternização e paixão pelo esporte. A ativação celebrou o clássico Botafogo x Flamengo, disputado no estádio Nilton Santos e exibido na tela da Record. A transmissão foi um sucesso de audiência, alcançando mais de 2 milhões de telespectadores, com 17 pontos de pico e 34% de share no Rio de Janeiro.

A iniciativa faz parte de uma série de ações que a RECORD Rio vem realizando para estar cada vez mais próxima do público e para destacar a força da programação. Com ações como essa, seguimos marcando presença, dentro e fora da tela e reforçando a conexão com o público e com a paixão nacional que move milhões de brasileiros: o futebol.