RECORD Rio leva a Hora da Venenosa ao Mercadão de Madureira e agita fãs de A Fazenda 17 Milena e Gabi interagiram com o público, fizeram brincadeiras e distribuíram brindes em uma edição especial do quadro Record Rio|Do R7 23/09/2025 - 11h56 (Atualizado em 23/09/2025 - 11h56 )

Divulgação RECORD Rio

Na última sexta-feira (19), quem passou pelo Mercadão de Madureira conferiu uma edição especial da Hora da Venenosa, diretamente do coração da Zona Norte carioca. Milena e Gabi levaram a energia de A Fazenda 17 para mais perto do público, em um espaço instagramável que chamou a atenção e reuniu fãs curiosos para falar sobre a primeira semana do reality, já marcada por surpresas, polêmicas e muito fogo no feno.

As apresentadoras abriram espaço para conversas divertidas, lançando perguntas como: “Você entraria na Fazenda?”, “Por que merece uma vaga?” e “O que não deixaria de levar na mala?”. O público também participou de um quiz especial sobre o programa, concorrendo a brindes exclusivos da RECORD Rio. A cada resposta, a animação crescia, mostrando como A Fazenda é sucesso não apenas na tela, mas também nas ruas. A ação garantiu interação, boas risadas e aproximação com os fãs.

Quem perdeu pode assistir ao conteúdo completo no canal do YouTube RECORD Rio. E tem mais: em breve, novas paradas especiais da Hora da Venenosa vão acontecer. Fique ligado nas redes sociais da RECORD Rio para descobrir o próximo destino!

De segunda a sexta, a Hora da Venenosa está no ar dentro do Balanço Geral RJ, trazendo notícias dos famosos, curiosidades e muito entretenimento para as tardes do público.

