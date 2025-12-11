Encontro Nacional de Prefeitos 2025 fortalece integração e cooperação entre municípios Evento contou com a RECORD Rio como mídia oficial e destacou inovação, parcerias estratégicas e finanças municipais.

Divulgação RECORD Rio

O Hotel Fairmont, em Copacabana, recebeu no dia 27 de novembro o Encontro Nacional de Prefeitos 2025, que reuniu mais de 200 gestores municipais de todo o Brasil. A RECORD Rio marcou presença como mídia oficial do evento, que promoveu debates sobre finanças municipais, desafios sociais e econômicos, além de estratégias para a internacionalização dos municípios, com foco no Panamá.

A iniciativa é liderada pela União Brasileira de Apoio aos Municípios (UBAM) e pelo Instituto Coalizão Rio, entidades que têm fortalecido a conexão entre cidades brasileiras e novas oportunidades globais. Durante o encontro, foram realizados momentos de destaque, como a assinatura da Carta Aberta dos Municípios, a posse do Presidente da UBAM-RJ e o lançamento de duas novas iniciativas: a Confederação Nacional das Primeiras-Damas e o Banco de Apoio aos Municípios (Ubamk).

O evento reforçou o compromisso com o fortalecimento do municipalismo, estimulando a troca de experiências entre prefeitos, a apresentação de soluções inovadoras e a busca por apoio para políticas públicas que impactam diretamente o cidadão.

Divulgação RECORD Rio

A agenda também abordou a internacionalização dos municípios, especialmente no Panamá, com objetivo de ampliar investimentos, fortalecer cadeias produtivas e impulsionar o turismo. A proposta é incentivar parcerias internacionais que promovam desenvolvimento econômico e impactos positivos nas comunidades locais.

Como mídia oficial, a RECORD Rio acompanhou de perto os debates e reforçou seu compromisso em apoiar iniciativas que promovem desenvolvimento, integração regional e o fortalecimento das cidades brasileiras.