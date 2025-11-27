Encontro dos Prefeitos destaca internacionalização, inovação e fortalecimento dos Municípios RECORD Rio marca presença no evento que debate finanças municipais, desafios sociais e cooperação, além de lançar novas iniciativas e premiar gestões de destaque

O Encontro dos Prefeitos aconteceu nesta quarta-feira, 27/11, no Hotel Fairmont, em Copacabana, Rio de Janeiro, reunindo gestores de diversas regiões do país para debater temas centrais da administração pública. Entre os assuntos tratados estiveram a situação financeira dos Municípios, os desafios sociais e econômicos enfrentados pelos pequenos entes federativos, as propostas do Movimento Municipalista e o projeto de internacionalização dos Municípios no Panamá.

Conectar cidades brasileiras ao Panamá, um dos maiores hubs logísticos e comerciais das Américas, significa ampliar investimentos, fortalecer cadeias produtivas, impulsionar o turismo e abrir portas para inovação e cooperação internacional. A UBAM (União Brasileira de apoio aos Municípios) e o Instituto Coalizão Rio têm liderado esse movimento, aproximando gestores públicos das oportunidades panamenhas e incentivando uma atuação global mais estruturada e estratégica.

O evento também contou com a leitura e assinatura da Carta Aberta dos Municípios, a posse do Presidente Estadual da UBAM – Rio de Janeiro e dois importantes lançamentos: a Confederação Nacional das Primeiras-Damas e o Banco de Apoio aos Municípios – Ubamk.

Durante a solenidade, foi entregue o Prêmio Prefeito Destaque 2025, uma homenagem a gestores que se destacaram pela qualidade administrativa, pela implementação de políticas sociais consistentes e pelo compromisso com o bem-estar da população.

A RECORD Rio, mídia oficial do encontro, acompanhou todos os momentos, reforçando sua participação ativa em agendas institucionais e em iniciativas que contribuem para o fortalecimento e desenvolvimento dos Municípios brasileiros.

Além das discussões e reconhecimentos, o Encontro fortaleceu a integração entre líderes municipais, estimulando a troca de experiências e a construção de soluções colaborativas. Os debates trouxeram perspectivas sobre inovação na gestão pública, parcerias estratégicas e modelos de governança capazes de gerar impactos positivos e duradouros nas comunidades locais.