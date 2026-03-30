RECORD RIO LEVA O “BRASILEIRÃO” AO “FEST’UP 2016” E INSPIRA NOVOS TALENTOS COM PALESTRADO APRESENTADOR MARCUS MARINHO Em sua primeira edição no Rio de Janeiro, o Fest’Up teve como tema “Trilhas da Comunicação”, propondo debates sobre os caminhos, tendências e oportunidades nas áreas de publicidade, marketing, mídia e conteúdo.

Divulgação RECORD Rio Foto: Danilo Silva / RECORD RIO

Rio de Janeiro, 28 de março de 2026 – A RECORD RIO marcou presença no Fest’Up Rio 2026, realizado no último sábado (28), na ESPM Rio. Promovido pela APP Brasil (Associação dos Profissionais de Propaganda), o evento é um dos principais encontros do setor de comunicação no país e reúne estudantes, profissionais e referências do mercado criativo.

Em sua primeira edição no Rio de Janeiro, o Fest’Up teve como tema “Trilhas da Comunicação”, propondo debates sobre os caminhos, tendências e oportunidades nas áreas de publicidade, marketing, mídia e conteúdo.

‌



Como parceira do evento, a RECORD RIO participou com uma ativação de marca do Campeonato Brasileiro, reforçando sua atuação nas transmissões esportivas e ampliando o contato com o público jovem. A ação proporcionou uma experiência interativa com o universo do futebol na TV aberta, fortalecendo a conexão da emissora com novas gerações.

Outro destaque da participação foi a palestra do jornalista e apresentador do “RJ no Ar”, Marcus Marinho. Durante o encontro, Marinho compartilhou sua trajetória profissional, falou sobre os bastidores do jornalismo televisivo e apresentou aos estudantes uma visão prática sobre os desafios e transformações da comunicação na atualidade.

‌



A presença da RECORD RIO no Fest’Up Rio 2026 reforça o compromisso da emissora com o desenvolvimento do mercado de comunicação, o incentivo à formação de novos talentos e o fortalecimento do diálogo entre a indústria e o meio acadêmico.