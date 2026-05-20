Executivos do Grupo Hapvida visitam a RECORD e a Seriella no Rio O conselheiro da Hapvida, Sr. Candido Jr., esteve na RECORD Rio para uma visita institucional

Divulgação RECORD Rio

Com o objetivo de conhecer de perto a estrutura da emissora, acompanhar as produções de dramaturgia e aprofundar o entendimento sobre os dados, estratégias e novidades da televisão para a continuidade do plano de comunicação de 2026.

A visita foi guiada por Fábio Tucilho, diretor executivo da RECORD Rio e André Dias, superintendente de rede da emissora. Alan Braz, diretor de projetos da Seriella também acompanhou e mostrou em detalhes as novidades por trás das séries e novelas que irão ao ar nos próximos meses na RECORD. Estiveram presentes ainda Cláudio Barres, diretor comercial de rede e Ronnie Bragança, diretor comercial da RECORD Rio, com uma apresentação de dados mostrando a força da TV aberta no mercado publicitário nacional.

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O Grupo Hapvida é hoje um dos maiores ecossistemas de saúde da América Latina. Sua trajetória começou em 1979 com a inauguração da Clínica Antônio Prudente, em Fortaleza, pelo oncologista Dr. Cândido Pinheiro Koren de Lima. Hoje, o grupo destaca-se pela verticalização do atendimento e forte atuação nacional.