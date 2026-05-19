RECORD Rio promove Bora de Bike em Niterói no próximo dia 24 com foco em saúde e conscientização no trânsito Passeio ciclístico gratuito reúne famílias, incentiva doações e reforça a importância da segurança no trânsito em Niterói

Divulgação RECORD Rio

Niterói recebe, no próximo dia 24 de maio, mais uma edição do Bora de Bike, evento que promete reunir centenas de participantes em um passeio ciclístico marcado pela diversão, solidariedade e conscientização. A iniciativa integra a campanha do Maio Amarelo, movimento internacional voltado à redução de sinistros de trânsito e à promoção de um comportamento mais seguro nas vias.

Com caráter recreativo e sem competição, o evento é voltado para toda a família e tem como objetivo estimular hábitos saudáveis, promover o bem-estar e incentivar a convivência harmoniosa entre os diferentes modos de mobilidade urbana.

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A concentração será no Caminho Niemeyer, em frente ao Teatro Popular Oscar Niemeyer, um dos cartões-postais da cidade. Os participantes poderão chegar a partir das 6h, com largada prevista para 9h30. O percurso terá 10 quilômetros, sendo 5 km de ida e 5 km de volta.

Evento une esporte, solidariedade e cidadania

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Além de incentivar a prática do ciclismo, o Bora de Bike também tem um forte apelo social. As inscrições são gratuitas, mas cada participante deverá doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações solidárias.

A realização é da Associação de Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ), com o evento sendo promovido pela Record Rio. A iniciativa conta com patrocínio da Prefeitura de Niterói, Niterói de Bicicleta, Supermarket e 4X Soluções, além de apoio de marcas e instituições como Strava, Novex, Instituto Embelleze e NitTrans.

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Estrutura e orientações para os participantes

O evento contará com pontos de hidratação e suporte técnico ao longo do trajeto, garantindo mais segurança e conforto para os ciclistas. A organização ressalta que cada participante deve levar sua própria bicicleta.

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Entre as recomendações estão:

Usar roupas leves e confortáveis

Fazer uma alimentação leve antes do passeio

Crianças devem estar acompanhadas por um responsável

Não será disponibilizado guarda-volumes, e não será permitido o uso de equipamentos como patins, skate ou patinete, visando a segurança de todos.

Atrações e integração

Após o passeio, o público poderá aproveitar um show especial e participar de sorteios de brindes exclusivos, automaticamente incluídos para todos os inscritos.

Mais do que um evento esportivo, o Bora de Bike se consolida como uma iniciativa de incentivo à mobilidade sustentável, promovendo a ocupação positiva das ruas de Niterói por meio do esporte e da convivência cidadã.

A proposta é clara: pedalar por uma cidade mais segura, saudável e solidária.