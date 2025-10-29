RECORD Rio alcança maior audiência em 15 anos com cobertura especial de megaoperação policial Emissora liderou por mais de 2 horas e registrou média dia de 11 pontos

Divulgação RECORD Rio

A RECORD Rio alcançou um marco histórico nesta terça-feira (28) ao conquistar a maior audiência dos últimos 15 anos, durante a ampla cobertura ao vivo da megaoperação policial contra o crime organizado no estado do RJ. Em um dia marcado por informação em tempo real e mobilização total da equipe de jornalismo, a emissora reafirmou sua relevância e o compromisso com o público fluminense ao entregar uma programação intensa, dinâmica e de alto impacto.

Foram mais de 10 horas dedicadas ao jornalismo local, consolidando uma média dia de 11 pontos e 20,4% de share, com 2h13 na liderança. O melhor desempenho desde 2010. A audiência histórica comprova a credibilidade do jornalismo da RECORD Rio, que esteve presente em todos os desdobramentos da operação com informação segura, imagens exclusivas e correspondentes ao vivo nos principais pontos do estado.

Entre os destaques da cobertura, o Balanço Geral RJ, comandado por Tino Jr, atingiu 15 pontos de média, 29% de share e liderou por 89 minutos. Já o Cidade Alerta Rio, apresentado por Ernani Alves, também registrou números expressivos, com 15,8 pontos de média e 21,4% de share, mantendo a força do jornalismo local até a noite.

A cobertura intensa e multiplataforma reforça a capacidade da RECORD Rio de reagir rapidamente aos grandes acontecimentos, mobilizando toda a sua estrutura técnica para entregar uma cobertura de qualidade, precisa e próxima da população. A emissora reafirma, assim, sua importância jornalística e seu compromisso em informar com agilidade, credibilidade e responsabilidade, levando ao telespectador os fatos que mais impactam a vida dos cariocas e fluminenses.

Com esse resultado histórico, a RECORD Rio consolida sua posição como um dos principais portais de informação da televisão brasileira e reforça a confiança do público no Jornalismo RECORD, que segue firme em sua missão de fazer uma cobertura que faz história.