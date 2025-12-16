Baile do Empresário 2025 reúne grandes nomes do empreendedorismo em noite de gala no Fairmont Copacabana Evento contou com a RECORD Rio como mídia oficial e celebrou liderança e impacto social.

Divulgação RECORD Rio

Na noite de ontem (15), o Hotel Fairmont Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi palco do Baile do Empresário 2025, uma noite de gala que reuniu empresários, autoridades, personalidades e lideranças em uma celebração dedicada ao empreendedorismo brasileiro. A RECORD Rio teve participação de destaque como mídia oficial do evento, reforçando seu compromisso com a valorização do setor empresarial e acompanhando de perto um dos encontros mais elegantes e relevantes do calendário corporativo de 2025.

O baile foi organizado pelo Instituto Coalizão Rio em parceria com os Protagonistas do Brasil, reforçando a união de instituições comprometidas com o crescimento econômico, a inovação e o impacto social no país. A presença da RECORD Rio evidenciou o papel estratégico da emissora na cobertura de eventos que impulsionam negócios, conexões e desenvolvimento.

‌



Com uma atmosfera sofisticada e dress code Black Tie, a noite foi marcada por experiências de alta gastronomia, assinadas pelo Chef Executivo Jérôme Darillac, além de apresentações musicais ao vivo e momentos de homenagens especiais a grandes nomes do mercado. Entre os homenageados da noite esteve Ronnie Bragança, Diretor Comercial da RECORD Rio, reconhecido por sua trajetória, liderança e contribuição para o fortalecimento do mercado publicitário e empresarial. O cenário contribuiu para um networking de alto nível, promovendo conexões estratégicas entre os convidados.

Mais do que uma celebração, o Baile do Empresário 2025 também reafirmou seu compromisso social. Parte da renda arrecadada será destinada a causas essenciais, como o DD Mulher (Disque Denúncia Mulher), a Child Liberation Foundation e os projetos sociais do Consórcio Cristo Sustentável, ampliando o impacto positivo do evento para além do ambiente corporativo.