Caravana do Turismo RJ impulsiona turismo e economia criativa em 12 municípios

Divulgação RECORD Rio Guilherme

A Caravana do Turismo RJ é um importante projeto itinerante de promoção do turismo, da cultura e da economia criativa no estado do Rio de Janeiro. Realizada pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a RECORD Rio, a ação percorreu 12 cidades fluminenses com uma programação gratuita que integrou palestras, atividades formativas, apresentações artísticas e valorização da produção local.

O projeto passou por Petrópolis (01/12), Areal (02/12), Paraíba do Sul (03/12), Magé (04/12), São José do Vale do Rio Preto (05/12), Paty do Alferes (06/12), Vassouras (07/12), Barra do Piraí (08/12), Miguel Pereira (09/12), São Gonçalo (10/12), Araruama (13/12) e Cabo Frio (14/12), levando a cada município uma estrutura completa voltada à integração entre poder público, trade turístico, artesãos, empreendedores e a população.

Em todas as cidades, a Caravana contou com a presença da apresentadora Gabi Marques, que acompanhou de perto cada etapa do projeto, realizando matérias especiais e links ao vivo para o Balanço Geral RJ. A programação cultural contou com apresentações de artistas locais, abrindo espaço para talentos da região, e shows do grupo musical Do Re Mi, reforçando o compromisso do evento com a valorização da arte e da identidade fluminense.

Outro destaque da Caravana do Turismo RJ foi o espaço fixo de exposição e comercialização de artesanato local e produtos do turismo rural, presente durante todo o evento. A iniciativa estimula a economia criativa e rural, fortalece pequenos produtores e amplia a visibilidade dos destinos turísticos do estado.

Parceira do projeto, a RECORD Rio reforça, por meio da Caravana, seu compromisso com pautas estratégicas para o desenvolvimento do estado, como turismo, cultura, geração de renda e valorização regional. A emissora atua não apenas como apoiadora, mas como agente ativo na divulgação e no fortalecimento de ações que promovem impacto social, econômico e cultural positivo para a população fluminense.

A Caravana do Turismo RJ finaliza essa edição com o dever cumprido de impulsionar a integração, a capacitação e a valorização dos destinos do Rio de Janeiro, contribuindo diretamente para o fortalecimento do turismo em todo o estado."