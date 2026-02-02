RECORD Sunset Rio anima Araruama com quarto dias de shows gratuitos na Orla do Centro Claudia Leitte, Luan Santana, Calcinha Preta e Mumuzinho se apresentam entre 5 e 8 de fevereiro, sempre às 21h, em evento gratuito que celebra os 167 anos da cidade

Divulgação RECORD Rio

Araruama se prepara para viver quatro dias inesquecíveis de música, celebração e pôr do sol cinematográfico na Orla do Centro. Entre os dias 5 e 8 de fevereiro, o município recebe o Record Sunset Rio 2026, festival realizado pela RECORD RIO com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, integrando as comemorações pelos 167 anos da cidade.

Divulgação RECORD Rio

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

‌



5 de fevereiro – Claudia Leitte

A abertura fica por conta de Claudia Leitte, que promete transformar a orla em uma explosão de energia com hits como Extravasa, Beijar na Boca, Largadinho, Amor Perfeito e Bola de Sabão.

‌



O show marca o início oficial das comemorações e deve atrair grande público para o primeiro dia

6 de fevereiro – Luan Santana

‌



No dia do aniversário de Araruama, quem sobe ao palco é Luan Santana, um dos artistas mais populares do país.

No repertório, sucessos como Meteoro, Te Esperando, Amar Não É Pecado, Escreve Aí e Quando a Bad Bater, devem embalar moradores e turistas em uma noite histórica

‌



7 de fevereiro – Calcinha Preta

O sábado será tomado pelo ritmo contagiante do forró eletrônico com a banda Calcinha Preta, trazendo músicas que marcam gerações, como Manchete dos Jornais, Louca por Ti, Agora Estou Sofrendo, Hoje à Noite e o clássico Você Não Vale Nada.

A expectativa é de muita dança e clima de festa.

8 de fevereiro – Mumuzinho

Fechando o evento em grande estilo, o cantor Mumuzinho leva seu carisma e sucessos como Fulminante, Eu Mereço Ser Feliz, Curto-Circuito, Te Amo e Por Te Amar.

O último dia promete um encerramento leve, alegre e inesquecível.

ESTRUTURA E PROPÓSITO DO EVENTO

O Record Sunset Rio chega a Araruama com um conceito inspirado em festivais ao entardecer, aproveitando o pôr do sol da Região dos Lagos como parte da experiência.

Segundo a organização, o evento não gera custos para a Prefeitura, movimenta a economia local durante a alta temporada e reforça Araruama como polo cultural e turístico.

SERVIÇO

📍 Local: Orla do Centro – Araruama

📆 Datas: 05, 06, 07 e 08 de fevereiro

⏰ Horário: 21h

ATENÇÃO : APENAS O GRUPO “CALCINHA PRETA” SE APRESENTA 19H

🎟 Entrada: Gratuita