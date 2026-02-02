RECORD Sunset Rio anima Araruama com quarto dias de shows gratuitos na Orla do Centro
Claudia Leitte, Luan Santana, Calcinha Preta e Mumuzinho se apresentam entre 5 e 8 de fevereiro, sempre às 21h, em evento gratuito que celebra os 167 anos da cidade
Araruama se prepara para viver quatro dias inesquecíveis de música, celebração e pôr do sol cinematográfico na Orla do Centro. Entre os dias 5 e 8 de fevereiro, o município recebe o Record Sunset Rio 2026, festival realizado pela RECORD RIO com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, integrando as comemorações pelos 167 anos da cidade.
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
5 de fevereiro – Claudia Leitte
A abertura fica por conta de Claudia Leitte, que promete transformar a orla em uma explosão de energia com hits como Extravasa, Beijar na Boca, Largadinho, Amor Perfeito e Bola de Sabão.
O show marca o início oficial das comemorações e deve atrair grande público para o primeiro dia
6 de fevereiro – Luan Santana
No dia do aniversário de Araruama, quem sobe ao palco é Luan Santana, um dos artistas mais populares do país.
No repertório, sucessos como Meteoro, Te Esperando, Amar Não É Pecado, Escreve Aí e Quando a Bad Bater, devem embalar moradores e turistas em uma noite histórica
7 de fevereiro – Calcinha Preta
O sábado será tomado pelo ritmo contagiante do forró eletrônico com a banda Calcinha Preta, trazendo músicas que marcam gerações, como Manchete dos Jornais, Louca por Ti, Agora Estou Sofrendo, Hoje à Noite e o clássico Você Não Vale Nada.
A expectativa é de muita dança e clima de festa.
8 de fevereiro – Mumuzinho
Fechando o evento em grande estilo, o cantor Mumuzinho leva seu carisma e sucessos como Fulminante, Eu Mereço Ser Feliz, Curto-Circuito, Te Amo e Por Te Amar.
O último dia promete um encerramento leve, alegre e inesquecível.
ESTRUTURA E PROPÓSITO DO EVENTO
O Record Sunset Rio chega a Araruama com um conceito inspirado em festivais ao entardecer, aproveitando o pôr do sol da Região dos Lagos como parte da experiência.
Segundo a organização, o evento não gera custos para a Prefeitura, movimenta a economia local durante a alta temporada e reforça Araruama como polo cultural e turístico.
SERVIÇO
📍 Local: Orla do Centro – Araruama
📆 Datas: 05, 06, 07 e 08 de fevereiro
⏰ Horário: 21h
ATENÇÃO : APENAS O GRUPO “CALCINHA PRETA” SE APRESENTA 19H
🎟 Entrada: Gratuita