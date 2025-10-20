RECORD Rio participa de mutirão de plantio e reforça compromisso com a preservação ambiental. Em uma ação do Instituto Ressoar e com apoio da Subprefeitura da Barra e Recreio, ação voluntária mobilizou colaboradores, familiares e amigos em prol da conscientização ambiental

Na manhã do último sábado (18), a RECORD Rio participou de um mutirão de plantio promovido pelo Instituto Ressoar, no Posto 11 da Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio. A iniciativa, que integra um movimento nacional em prol do meio ambiente, teve como objetivo incentivar a conscientização e a educação ambiental, aproximando a população de práticas sustentáveis e do cuidado com os espaços públicos.

Com o apoio da Subprefeitura da Barra e Recreio, a ação resultou no plantio de duzentas mudas nativas em uma área de restinga, contribuindo para a recuperação de ecossistemas locais e para o equilíbrio ambiental da região. Colaboradores da emissora, seus familiares e amigos se uniram para colocar a mão na terra e reforçar o compromisso com um futuro mais verde.

Mais do que um gesto simbólico, o evento foi um momento de união, propósito e orgulho coletivo. Cada muda plantada representou não apenas a renovação do meio ambiente, mas também a esperança de um planeta mais saudável e equilibrado. Além de promover a conscientização sobre temas ambientais, o mutirão reforça o papel das empresas de comunicação como agentes de transformação social.

Ao levar mensagens de preservação e sustentabilidade para o público, a RECORD Rio e o Instituto Ressoar estimulam a reflexão sobre a importância de atuar de forma coletiva para proteger o planeta. Como empresa de comunicação, a RECORD Rio acredita no poder de conscientizar, mobilizar e agir em prol de um mundo melhor.