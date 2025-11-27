Bora de Bike 2025 confirma força do ciclismo como movimento social no Rio

Divulgação RECORD Rio

Neste mês de novembro, no dia 16/11, o Bora de Bike 2025 tomou conta do Aterro do Flamengo celebrando união, família, esporte, saúde e sustentabilidade. O evento reuniu milhares de pessoas em torno de um mesmo propósito: viver a cidade de forma mais ativa, conectada e consciente. Com o apoio de marcas parceiras que acreditam e investem nessas causas, o Bora de Bike 2025 se consolidou como uma experiência transformadora no pedal, na convivência e no impacto positivo que promove.

Realizado pela RECORD Rio, o encontro movimentou cerca de 15 mil ciclistas de diferentes idades. Ao longo dos 10 km de percurso, os participantes levaram alimentos não perecíveis, reforçando o caráter solidário da ação. A programação também ofereceu atividades de integração, como alongamento coletivo, sorteios de bicicletas, criando um clima leve, festivo e acolhedor. Essas iniciativas aproximaram ainda mais o público e fortaleceram a proposta de incentivar hábitos saudáveis, solidariedade e interação comunitária.

A animação foi contagiante, mostrando como iniciativas esportivas têm o poder de estimular o bem-estar e promover conexões genuínas entre as pessoas. Com grande participação e forte engajamento social, o Bora de Bike 2025 reafirmou seu papel como um dos eventos esportivos mais relevantes da cidade. Mais do que um passeio ciclístico, esta edição evidenciou que pedalar é um ato de união, consciência e transformação capaz de gerar impacto positivo para toda a comunidade.