Niterói pedala unida no Bora de Bike e celebra a mobilidade sustentável Evento reuniu cerca de 10 mil pessoas em um grande passeio ciclístico que promoveu saúde e conscientização no trânsito

Divulgação RECORD Rio

O Caminho Niemeyer, em Niterói, recebeu no último domingo (24) a edição do Bora de Bike. O evento reuniu aproximadamente 10 mil pessoas, entre famílias, grupos de amigos e apaixonados pelo ciclismo de diferentes cidades da região metropolitana, baixada e diversos bairros do Rio de Janeiro.

A iniciativa da RECORD Rio, em parceria com a Associação de Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ), contou com patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio do programa Niterói de Bicicleta, além do apoio de marcas como Supermarket, 4x Soluções, Strava, Novex, Instituto Embelleze e NitTrans.

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Durante o percurso de cerca de 10 quilômetros, os participantes passaram por importantes vias e cartões-postais da cidade, incluindo o Museu de Arte Contemporânea (MAC), um dos principais pontos turísticos da região. Além do passeio ciclístico, o público também participou de sorteios, apresentações musicais e ações de conscientização voltadas à segurança no trânsito. O evento integrou a campanha Maio Amarelo, movimento internacional que busca reduzir os sinistros de trânsito e promover atitudes mais seguras nas vias.

Divulgação RECORD Rio

A ação reforçou o crescimento da cultura da bicicleta em Niterói, cidade que vem se consolidando como referência em mobilidade urbana sustentável. Iniciativas como o Bora de Bike ajudam a incentivar hábitos saudáveis, fortalecer a ocupação dos espaços públicos e estimular a convivência harmoniosa entre ciclistas, pedestres e motoristas. Mais do que promover esporte e lazer, o Bora de Bike reforça o compromisso da Record Rio com temas que impactam diretamente a sociedade, como mobilidade urbana, sustentabilidade, saúde e segurança no trânsito. A emissora segue investindo em iniciativas que aproximam o público, incentivam a ocupação positiva dos espaços públicos e fortalecem a conexão dentro e fora da tela.