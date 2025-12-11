RECORD Rio é homenageada no Prêmio Líderes Regionais 2025 Evento no Hotel Fairmont celebrou personalidades e iniciativas que impulsionam o desenvolvimento do estado.

Divulgação RECORD Rio

Na última sexta-feira, 05/12, o Hotel Fairmont, em Copacabana, recebeu o Prêmio Líderes Regionais 2025, uma celebração dedicada às personalidades, empresas e lideranças que impulsionam o desenvolvimento do Rio de Janeiro. O evento reuniu empresários, autoridades, gestores e influenciadores em um encontro voltado ao reconhecimento de iniciativas que fortalecem o crescimento econômico, social e sustentável do estado.

O evento promoveu conexões estratégicas e destacou projetos que vêm transformando a dinâmica econômica e social do Rio de Janeiro. Com uma programação que incluiu homenagens, discursos e momentos de networking, o encontro se consolidou como um dos principais espaços de diálogo entre setor público, iniciativa privada e sociedade civil, evidenciando a importância da cooperação para impulsionar avanços estruturais no estado. Entre os presentes, esteve o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do estado em 2026, além de diversas lideranças que atuam para construir um Rio mais inovador e próspero.

A cerimônia também prestou homenagem ao Jornalismo da RECORD Rio, destacando sua atuação e impacto na comunicação regional. A emissora teve a honra de receber o prêmio Destaque Jornalismo, representada pelo diretor de jornalismo, Eduardo Caruso.

Divulgação RECORD Rio

Esse reconhecimento reforça o compromisso RECORD com a informação de qualidade, credibilidade e impacto na vida do cidadão fluminense. O prêmio fortalece nossa missão de informar com responsabilidade e seguir contribuindo para um Rio de Janeiro mais desenvolvido, conectado e preparado para os desafios do futuro.