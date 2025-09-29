Record Rio leva clima do Brasileirão para as ruas com torcedores Ação de rua no Rio reuniu fãs de futebol com pagode, brindes e participação ao vivo no Balanço Geral RJ Record Rio|Do R7 29/09/2025 - 10h33 (Atualizado em 29/09/2025 - 11h31 ) X (Twitter)

Divulgação RECORD Rio

O Campeonato Brasileiro está na tela da RECORD e a emoção também tomou conta das ruas! Na última sexta-feira (26), a RECORD Rio levou o clima do Brasileirão para a Praça do Pacificador, em Duque de Caxias (RJ), reunindo torcedores em um encontro marcado por interação, diversão e muita paixão pelo futebol.

A ação aqueceu os corações para o clássico entre Corinthians e Flamengo, transmitido no domingo (28), às 20h, na tela da RECORD. O repórter Rael Policarpo entrou ao vivo durante o Balanço Geral RJ, apresentado por Tino Jr., levando para os telespectadores toda a energia da torcida e os bastidores da mobilização.

Quem esteve presente pôde curtir um show de pagode, participar de brincadeiras, levar brindes exclusivos e sentir de perto a emoção típica dos grandes jogos. A proximidade com os torcedores reforçou a conexão da RECORD com quem vive intensamente o futebol.

E quando a bola rolou, não faltou emoção! Em um clássico eletrizante, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, escrevendo mais um capítulo marcante do Brasileirão.

‌



Divulgação RECORD Rio

O Brasileirão é na RECORD! Continue acompanhando todas as emoções na tela e também pelas redes sociais.

