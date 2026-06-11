Dia do Mídia reafirma sua tradição no calendário publicitário do Rio e aposta no poder dos criadores de conteúdo Com o conceito “Cria do Rio”, evento reuniu mais de mil convidados e teve a RECORD Rio como parceira master

Divulgação RECORD Rio

O mercado publicitário carioca se reuniu nesta terça-feira (9) para celebrar mais uma edição do tradicional Dia do Mídia, realizado pelo Grupo de Profissionais de Mídia do Rio. O evento aconteceu no Circo Voador, com produção da 22 MKT, e reuniu mais de mil convidados entre profissionais de mídia, agências, anunciantes e representantes do setor.

Com o conceito “Cria do Rio”, a edição 2026 trouxe como tema central a creator economy, destacando o papel dos criadores de conteúdo, das comunidades digitais e das novas formas de influência na transformação do ecossistema de mídia.

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Reconhecido como um dos encontros mais importantes do calendário da publicidade no Rio de Janeiro, o Dia do Mídia mantém sua tradição de promover conexão, relacionamento e troca de experiências entre os principais nomes do mercado.

Mais uma vez, a Record Rio marcou presença como cotista master do evento, reforçando sua proximidade com o mercado publicitário e sua atuação em iniciativas que conectam marcas, audiência e entretenimento.

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Durante a festa, a emissora realizou uma ativação especial para divulgar a transmissão do Campeonato Brasileiro na Record, criando uma experiência imersiva para os participantes. A ação promoveu interação, engajamento e distribuiu brindes aos convidados, aproximando o público do futebol na emissora.

A participação da Record no Dia do Mídia reforça o posicionamento da marca como parceira estratégica do mercado, acompanhando tendências, criando experiências e fortalecendo conexões com anunciantes e agências.