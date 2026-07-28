Evento “RECORD NOS PARQUES” estreia com sucesso e garante vice-liderança no Rio de Janeiro Primeira edição do projeto, exibida dentro do ‘RIO BOM D+’, alcançou milhares de telespectadores, superou a concorrência na faixa do horário e reforçou a proximidade da RECORD Rio com o público carioca

Divulgação RECORD Rio

A primeira edição do Evento da RECORD NOS PARQUES, realizada no último sábado (25), foi marcada por grande participação do público e excelentes resultados de audiência para a RECORD Rio. A ação, transmitida durante o programa Rio Bom D+, levou entretenimento, serviços e momentos de interação para os cariocas, fortalecendo a conexão da emissora com a população.

O especial garantiu a vice-liderança de audiência na faixa horária, com 3 pontos de audiência, além de 6% de participação no Total de Ligados e 12% de share entre as emissoras abertas.

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Na comparação direta com a terceira colocada, a RECORD Rio registrou 3 pontos contra 2 pontos, consolidando a segunda posição no ranking de audiência.

Ao todo, a transmissão alcançou cerca de 500 mil telespectadores na Grande Rio, ampliando a visibilidade do projeto e demonstrando o interesse do público por iniciativas que aproximam a televisão das comunidades.

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Divulgação RECORD Rio

Com uma programação diversificada, o RECORD nos Parques reuniu grandes nomes da emissora e atrações musicais que animaram o público presente. A apresentação ficou por conta de Ernani Alves, Nicole Timm e Marcus Marinho, acompanhados pelo time de repórteres da emissora carioca, que participou ativamente das ações e interagiu com os visitantes. O palco recebeu ainda artistas de destaque como Marvvila, Nosso Sentimento e a cantora Gisa Garcia além do grupo Fenômenos da Dança, garantindo momentos de celebração, entretenimento e integração para pessoas de todas as idades.

Divulgação RECORD Rio

O Evento da RECORD nos Parques integra a estratégia da emissora de promover experiências presenciais, levando lazer, informação, prestação de serviços e entretenimento para diferentes regiões da cidade. A excelente recepção do público e os resultados obtidos na estreia reforçam o potencial da iniciativa como um importante canal de relacionamento com os cariocas.

Divulgação RECORD Rio

Fonte: Kantar Ibope Media – Instar Analytics GRJ – Total Domicílios e Indivíduos – 25/07/2026. Dados arredondados e extrapolados para Atlas de Cobertura 2026.