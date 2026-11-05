“Record nos Parques” levou lazer, música e cidadania ao Parque Oeste no Rio de Janeiro Evento da RECORD Rio reuniu famílias em Inhoaíba com atrações musicais, atividades gratuitas e a participação dos apresentadores da emissora

Divulgação RECORD Rio

O Record nos Parques transformou o Parque Oeste, em Inhoaíba, na zona oeste do Rio, em um grande espaço de lazer, cidadania e entretenimento. O evento reuniu famílias da região em uma programação gratuita com atividades recreativas, prestação de serviços e atrações musicais que animaram o público durante todo o dia.

Entre os destaques da festa estiveram os apresentadores da RECORD Rio Tino Junior, Ernani Alves e Nicolle Timm, além da colunista Saory Cardoso, a Venenosa, que estiveram próximos do público, participaram das atividades e interagiram com os moradores presentes no parque.

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A programação musical também foi um dos pontos altos do evento. O público acompanhou os shows dos grupos Fundo de Quintal, Clareou, Bom Gosto e Pagodelas, que levaram sucessos do samba e do pagode ao palco, garantindo animação para pessoas de todas as idades.

Além das atrações artísticas, os visitantes participaram de atividades voltadas ao lazer, bem-estar e cidadania, reforçando a proposta do projeto de ocupar os espaços públicos com ações gratuitas para a população. O evento também destacou a importância dos parques municipais como locais de convivência, cultura e qualidade de vida.

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Com mais uma edição de sucesso, o Record nos Parques reforçou o compromisso da RECORD Rio de estar presente junto às comunidades, promovendo momentos de integração, entretenimento e serviços para os cariocas.