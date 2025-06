2ª Corrida do 6º Batalhão em Gov. Valadares terá a TV Leste como emissora oficial Corrida em parceria com a afiliada RECORD será no dia 27 de julho. TV Leste|Do R7 11/06/2025 - 12h25 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h31 ) twitter

Divulgação TV Leste

A TV Leste, afiliada RECORD, está apoiando a edição 2025 da “Corrida do 6º Batalhão - Bravo Torres”, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Governador Valadares (MG). A segunda edição do evento será no dia 27 de julho, às 7h, na Praça Getúlio Vargas, no bairro de Lourdes.

Será um evento que une esporte, segurança e comunidade. A TV Leste é uma das parceiras oficiais dessa iniciativa que movimentará a cidade. A previsão, segundo o 6º Batalhão da PMMG, é da participação de 1 mil e 500 atletas e também da presença de um público que simpatiza com a atividade, além de familiares e esportistas. A população também poderá comparecer em busca de diversão, bem-estar, saúde e lazer.

Este ano, além da corrida, serão oferecidas pela organização: show artístico; praça de alimentação; área kids, distribuição e sorteio de brindes dos patrocinadores. O evento tem previsão de iniciar e encerrar na Praça Getúlio Vargas. Serão 6 km de corrida de rua, devidamente planejados e com toda a segurança para os atletas.

Está confirmada a presença de mascotes “PM Amigo Legal”, “Daren” - leão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), viaturas policiais e muito mais.

Inscrições e realização

A organização é do 6º Batalhão da PMMG, com realizada da Associação dos Águias do Leste Mineiro (entidade criada por militares da 134ª Cia Tático Móvel do 6º Batalhão). A “2ª Corrida do 6º Batalhão da Polícia Militar” é um evento que reuniu em 2024 mais de mil pessoas. Para 2025 a ação esportiva também é parte das comemorações de 250 anos da instituição militar, completados no dia 9 de junho.

Para essa edição serão três categorias: geral, por idades e uma específica para a área de segurança pública. As inscrições do primeiro lote foram abertas na segunda-feira (9) e se encerram no dia 11 de junho. O último lote de inscrições acontece até o dia 18 de julho.

Divulgação TV Leste Yuri Coelho, gerente de marketing TV Leste, e Sargento Frederico Lopes, da Assessoria de Comunicação Organizacional do 6º Batalhão da PMMG, celebram parceria do evento

