23 de agosto: Vem aí a Corrida Ibituruna 2025 com a TV Leste como apresentadora oficial 3ª Corrida do Colégio Escolápio Ibituruna em GV tem o apoio da afiliada RECORD TV Leste|Do R7 13/08/2025 - 16h23 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Leste

No dia 23 de agosto, às 16h, Governador Valadares (MG), viverá uma grande festa do esporte e da família! A “Corrida Ibituruna 2025”, do Colégio Ibituruna, promete agitar a cidade, os alunos, colaboradores, atletas e apaixonados por corrida. O evento, já tradicional, chega a sua terceira edição e neste ano para incentivar a qualidade de vida e prática esportiva terá a TV Leste, afiliada RECORD, como apresentadora oficial, organização da LM Esportes e diversos outros apoiadores.

Muito mais do que uma competição, o evento reúne saúde, diversão e integração para toda a família, com uma programação pensada para todas as idades e uma estrutura completa para receber os participantes.

A festa começa às 16h, com a animada Corrida Kids, em um circuito seguro e divertido ao redor do campo de futebol, dentro do Colégio Ibituruna - uma oportunidade para os pequenos atletas se encantarem pelo esporte. Logo depois, às 18h, é a vez dos adultos calçarem os tênis e tomarem as ruas da cidade em um percurso cheio de energia e superação.

Divulgação TV Leste

Para tornar a experiência ainda mais especial, a Corrida Ibituruna contará com uma ampla praça de alimentação, com opções saborosas para todos os gostos, e um animado espaço kids com brinquedos infláveis, garantindo momentos de lazer para as crianças, enquanto os pais correm, ou, prestigiam o evento.

‌



Com diversos pontos de apoio ao longo do trajeto, segurança, água e atendimento emergencial, o evento reforça o compromisso do Colégio Ibituruna com a saúde, o bem-estar e a convivência em comunidade.

Inscrições: www.cronochip.com.br

‌



Informações: (33) 99919-4093





‌



Programação

· Local: Colégio Ibituruna - R. Israel Pinheiro, 2144, Centro, Gov. Valadares (MG)

· 16h – Corrida Kids no circuito seguro dentro do colégio

· 18h – Corrida adulta pelas ruas da cidade

· Praça de Alimentação

· Espaço Kids

· Pontos de apoio e segurança em todo o percurso

· Saúde, diversão e integração para todas as idades

Publicidade 1 / 4 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação TV Leste



