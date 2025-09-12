A Fazenda 17 chega com tudo na TV Leste|RECORD: 26 novos peões vão invadir a sua rotina Dois peões são infiltrados. Participantes disputam prêmio de R$ 2 milhões e encaram dinâmicas que prometem movimentar o jogo logo no início TV Leste|Do R7 12/09/2025 - 11h48 (Atualizado em 12/09/2025 - 11h53 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O evento Balanço Geral nos Bairros ocorreu no dia 06 de setembro no Salvador Norte Shopping, atraindo mais de 5 mil pessoas.

Os participantes tiveram acesso a serviços gratuitos em saúde, cidadania, orientação jurídica e mais, além de brindes e prêmios.

A apresentação foi comandada por Marcus Pimenta, Adelson Carvalho e Jessica Smetak, com animação musical de Kaelzinho Ferraz.

A RECORD Bahia reforçou seu compromisso social e programou novas edições do evento para ajudar a comunidade ao longo do ano. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Divulgação TV Leste

A partir do dia 15 de setembro, às 22h30, A Fazenda 17 vai invadir a sua rotina na RECORD e na TV Leste, emissora afiliada no Leste e Nordeste de Minas Gerais! O reality show, comandado por Adriane Galisteu, movimentará ainda mais as conversas do mundo real e virtual. Prepare-se para uma aventura imprevisível de confinamento com novos participantes de diferentes perfis, personalidades e áreas de atuação. Diferentemente da edição anterior, todos já entrarão como peões titulares na sede, sem a pré-seleção do Paiol, que não existirá desta vez.

Todos vão encarar uma jornada no campo em busca do prêmio principal de R$ 2 milhões. Mas, para conquistar a tão cobiçada vitória, a tarefa não será nada fácil. Eles terão que acordar cedo para cuidar dos animais, cozinhar, limpar a casa e ainda encarar um confinamento sujeito a perrengues, convivência forçada, provas, disputas, tretas, adrenalina e muita emoção.

E a lista de participantes vai surpreender. “O elenco é de milhões. Carelli não vai decepcionar”, afirmou Galisteu na coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (11), na sede de A Fazenda.

Desta vez, eles enfrentarão um desafio inédito: além do número recorde de participantes, serão 24 competidores que terão ainda a companhia de dois peões infiltrados que farão de tudo para não serem descobertos. “Um homem e uma mulher, que estão confinados em um hotel com os outros participantes. Eles foram informados sobre como tudo vai acontecer, mas cada um deles acha que só haverá um infiltrado”, explicou Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de realities da RECORD, sobre essa dinâmica inédita no programa. Ele revelou ainda que, se cinco ou mais participantes descobrirem os infiltrados, dividirão um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de cinco peões acertarem, o infiltrado leva este valor para casa. Com uma condição: durante o confinamento, terão que cumprir missões no reality. Se não conseguirem, perderão R$ 5 mil desse total.

Divulgação TV Leste

“Na segunda-feira, a gente vai falar pro público quem são os infiltrados e depois vamos contar para os participantes que há uma pessoa infiltrada, mas que é uma só. No segundo dia de programa, vamos revelar que são dois infiltrados. No terceiro dia, diremos que é um homem e uma mulher. E no quarto dia, a gente vai anunciar dois nomes de peões que não são os infiltrados. Na véspera da votação, os participantes vão descobrir que os infiltrados receberam missões para serem cumpridas ao longo da semana”, completou Carelli.

Como acontece todos os anos, a sede oficial do reality em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, estará prontíssima para receber seus novos moradores, que serão acompanhados por 80 câmeras! A casa ganhou novas cores, itens de decoração e aquela repaginada para surpreender o público.

Além das mudanças estéticas na sede, a área dos animais também trará surpresas. O querido Colorado, que conquistou o público, aposentou-se da vida artística. Nesta edição, ele será substituído por Apolo, um lindo cavalo branco que certamente vai ganhar o coração dos peões e dos fãs de A Fazenda. Além disso, a rotina do reality terá novos moradores de peso: dois filhotes de búfalo que prometem movimentar ainda mais o dia a dia dos confinados.

O jogo começa no modo turbo com a entrada oficial dos participantes e uma dinâmica que promete movimentar a disputa logo na primeira semana de exibição.

Divulgação TV Leste

AÇÕES MULTIPLATAFORMA

A Fazenda 17 também vai agitar as redes e multiplataformas da RECORD para o público ficar por dentro de tudo o que acontece no reality rural. Na plataforma de streaming RecordPlus, serão seis sinais exclusivos, com 24 horas diárias de transmissão de toda a movimentação dos peões na sede.

Às quartas-feiras, a partir das 18h, Lucas Selfie apresenta o podcast Aquecendo o Feno, sempre com participações de influenciadores, ex-participantes e especialistas em realities, que vão comentar os melhores momentos da semana, o andamento e as polêmicas do jogo. A atração será exibida no portal R7, no YouTube, no RecordPlus e nas redes sociais de A Fazenda.

Nas noites de eliminação, às quintas-feiras, Selfie comanda aquele tradicional primeiro bate-papo com o peão que deixar a sede, na Cabine de Descompressão, exibida com exclusividade pelo RecordPlus, logo após o encerramento do programa na TV.

Já no dia seguinte, às sextas-feiras, o almoço será pra lá de animado com a Live do Eliminado, a partir do meio-dia, sob o comando de Selfie e Márcia Fu. Na atração, o peão eliminado da semana analisa sua participação no reality e toda a repercussão provocada aqui fora. A exibição acontece no YouTube e nas redes do programa.

Divulgação TV Leste

Assim como já aconteceu nas edições anteriores, semanalmente, no R7 e nas redes de A Fazenda, Adriane Galisteu faz o seu Galistour e mostra como são os bastidores do reality, os looks que usa nos programas, a montagem das badaladas festas e alguns segredinhos de seu camarim, no mais puro entretenimento rural.

Em alguns momentos pontuais, os participantes poderão usar o celular para gravar vídeos no Desabafo do Peão, material disponibilizado nas redes sociais e que sempre entrega revelações, angústias e os desafios enfrentados pelos jogadores. E tem ainda o Cantinho do Fazendeiro, quando o Fazendeiro da Semana conta como será seu reinado e as ações que pretende realizar para movimentar o jogo.

E nesta edição tem uma novidade! O canal de A Fazenda no WhatsApp, agora com o Galinho e os bichos do reality no comando, contará tudo o que rola dentro da sede.

Não tem como perder nenhum detalhe de A Fazenda 17, em todas as telas, redes sociais e multiplataformas da RECORD!

Apresentado por Adriane Galisteu, o reality show é produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Divulgação TV Leste