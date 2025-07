Alunos de escola canadense visitam o Sistema Leste de Comunicação Estudantes conheceram a TV Leste - afiliada RECORD TV Leste|Do R7 01/07/2025 - 08h51 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h05 ) twitter

Divulgação TV Leste

A semana começou na TV Leste e em todo o Sistema Leste de Comunicação com muita juventude e alegria. Diretamente do bairro Alto Esplanada em Governador Valadares (MG), 18 estudantes visitaram nesta segunda-feira (30), todo o grupo de comunicação, composto pela TV Leste - afiliada RECORD e as Rádios FM. Os alunos são da escola canadense Maple Bear GV pela primeira vez conheceram os bastidores de uma televisão, jornal impresso, on-line e rádios.

Os jovens estudantes de 9 e 10 anos são do 4º ano do ensino fundamental. O editor de mídia audiovisual da TV Leste, Leonardo de Oliveira Porto e a redatora de publicidade Rhaianna Miranda apresentaram toda a estrutura de comunicação, como: estúdios do Balanço Geral e do MG Record; jornalismo; produção; redação da TV Leste; redação da TV Rio Doce e estúdio do Programa Júlio Avelar (onde participaram ao vivo); redação e comercial do Diário do Rio Doce; setores de edição dos telejornais e da programação.

O apresentador Nicomedes Felício, apresentou o estúdio da TV Leste para as crianças, mostrando onde são gravados ao vivo os programas Balanço Geral e MG Record, assim como os cenários onde acontecessem apresentações esportivas, entrevistas e apresentação musical.

Despertou também grande interesse dos jovens estudantes o momento de conhecerem arquivos antigos e atual do jornal impresso Diário do Rio Doce. A executiva de contas e colunista Sheila Bicalho foi a responsável por apresentar os exemplares, muitos ainda em preto e branco.

Um lanche especial foi servido no auditório da TV Leste aos visitantes da canadense, com entrega de kit escolar personalizado da TV Leste.

Divulgação TV Leste

Como participar

Escolas interessadas em visitar a TV Leste e o Sistema Leste de Comunicação podem entrar em contato pelo número (33)2101-3700 - Ramal 780.