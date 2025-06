Alunos de Sto. Antônio do Pontal e de GV visitam a TV Leste e o Sistema Leste de Comunicação Estudantes que integram o projeto “Clube de leitura - eu leio para você” conheceram a afiliada RECORD e demais empresas do grupo TV Leste|Do R7 17/06/2025 - 17h10 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h15 ) twitter

Divulgação TV Leste

A TV Leste, afiliada RECORD, e o Sistema Leste de Comunicação, receberam uma visita especial nesta terça-feira (17), no bairro Vila Rica, em Governador Valadares (MG). Alunos do distrito de Santo Antônio do Pontal da Creche Maria Souto, Escola Estadual Vicente José Soares e do Colégio Presbiteriano de Valadares conheceram toda a estrutura da empresa de comunicação.

Os estudantes de 5 a 10 anos do ensino fundamental integram o projeto “Clube de leitura - eu leio para você”, coordenado pela professora e escritora Miriam Rodrigues Porfirio, em parceria com a Igreja Presbiteriana de Santo Antônio do Pontal. A visita foi guiada pelo editor de mídia audiovisual, Leonardo de Oliveira Porto e pela jornalista e noticiarista Danielle Werneck. As crianças também realizaram a leitura de histórias de alguns livros e da bíblia para os colaboradores da TV Leste.

Na oportunidade todos conheceram os bastidores, os estúdios do Balanço Geral e do MG Record, jornalismo, produção, redação da TV Leste e do Diário do Rio Doce, além dos setores de edição dos telejornais e da programação.

O apresentador do Balanço Geral, Nicomedes Felício, participou de um lanche especial oferecido aos visitantes da escola valadarense, seguido de entrega de mimos da TV Leste em agradecimento ao momento.

Divulgação TV Leste

Como participar

Escolas interessadas em visitar a TV Leste e o Sistema Leste de Comunicação podem entrar em contato pelo número (33)2101-3700 - Ramal 780.