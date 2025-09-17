Apoio TV Leste: Terry Fox Run mobiliza famílias em corrida beneficente contra o câncer
Evento com cobertura da afiliada RECORD, acontece no dia 4 de outubro, com diversão e arrecadação para instituições de combate ao câncer infantil.
Uma escola de educação bilíngue com método canadense, de Governador Valadares (MG), com apoio da TV Leste, afiliada RECORD, promove no próximo dia 4 de outubro, a partir das 7h30, a tradicional “Terry Fox Run”. Uma corrida solidária que une esporte,família e solidariedade. O evento será realizado na Arena Itaville, no bairro Santos Dumont I, e contarácom a participação de todasas famílias da escola em um momentode lazer e causa nobre: arrecadar fundos para instituições que atuam no combate ao câncer, com foco especial no câncer infantil.
A Terry Fox Run é realizadamundialmente em homenagem a Terry Fox, jovem canadense que, após perder a perna para um câncer ósseo, decidiu atravessar o Canadá correndo para arrecadar fundos e conscientizar a população sobre a doença.Mesmo com a saúde fragilizada, Terry percorreu mais de 5 mil quilômetros antes de ser forçado a interromper sua jornada. Seu legado inspirou milhões de pessoas e se transformou em um dos maiores movimentos globais de solidariedade e combate ao câncer.
Em Governador Valadares, o evento vai muito além da corrida: será uma manhã inteira voltada ao fortalecimento dos valores de empatia, solidariedade e cidadania entre os alunos e suas famílias. A programação inclui momentos de lazer, música ao vivo, diversão para as crianças e atividades em grupo, tudo em um ambiente seguro e acolhedor.
“Mais do que correr, é um dia para aprender e praticar valores importantes, como o cuidado com o próximo,a importância da união e a consciência social.É uma oportunidade para toda a comunidade escolar se envolver em um propósito maior”, destaca Bruna Aguiar, uma das organizadoras do evento.
A ação também conta com o apoio de diversos patrocinadores locais, que ajudam a tornar a experiência ainda mais completa e significativa para os participantes.
Venda de kits
Os kits do evento já estão disponíveis para amigos e familiares dos alunos, com valores revertidos para instituições beneficentes. A aquisição pode ser feita diretamente com a escola.
Serviço
Evento: Terry Fox Run – Governador Valadares
Data: 04 de outubrode 2025 (sábado)
Horário: De 7h30 às 12hrs.
Local: Arena Itaville – Governador Valadares/MG
Público: (fechado) - Famílias dos alunos, amigos e comunidade escolar
Kits: À venda a partir de 04/09 para familiares e amigos dos alunos, através do site.