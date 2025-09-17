Apoio TV Leste: Terry Fox Run mobiliza famílias em corrida beneficente contra o câncer Evento com cobertura da afiliada RECORD, acontece no dia 4 de outubro, com diversão e arrecadação para instituições de combate ao câncer infantil. TV Leste|Do R7 17/09/2025 - 09h15 (Atualizado em 17/09/2025 - 09h18 ) twitter

Divulgação TV leste

Uma escola de educação bilíngue com método canadense, de Governador Valadares (MG), com apoio da TV Leste, afiliada RECORD, promove no próximo dia 4 de outubro, a partir das 7h30, a tradicional “Terry Fox Run”. Uma corrida solidária que une esporte,família e solidariedade. O evento será realizado na Arena Itaville, no bairro Santos Dumont I, e contarácom a participação de todasas famílias da escola em um momentode lazer e causa nobre: arrecadar fundos para instituições que atuam no combate ao câncer, com foco especial no câncer infantil.

A Terry Fox Run é realizadamundialmente em homenagem a Terry Fox, jovem canadense que, após perder a perna para um câncer ósseo, decidiu atravessar o Canadá correndo para arrecadar fundos e conscientizar a população sobre a doença.Mesmo com a saúde fragilizada, Terry percorreu mais de 5 mil quilômetros antes de ser forçado a interromper sua jornada. Seu legado inspirou milhões de pessoas e se transformou em um dos maiores movimentos globais de solidariedade e combate ao câncer.

Em Governador Valadares, o evento vai muito além da corrida: será uma manhã inteira voltada ao fortalecimento dos valores de empatia, solidariedade e cidadania entre os alunos e suas famílias. A programação inclui momentos de lazer, música ao vivo, diversão para as crianças e atividades em grupo, tudo em um ambiente seguro e acolhedor.

“Mais do que correr, é um dia para aprender e praticar valores importantes, como o cuidado com o próximo,a importância da união e a consciência social.É uma oportunidade para toda a comunidade escolar se envolver em um propósito maior”, destaca Bruna Aguiar, uma das organizadoras do evento.

A ação também conta com o apoio de diversos patrocinadores locais, que ajudam a tornar a experiência ainda mais completa e significativa para os participantes.

Divulgação TV leste

Venda de kits

Os kits do evento já estão disponíveis para amigos e familiares dos alunos, com valores revertidos para instituições beneficentes. A aquisição pode ser feita diretamente com a escola.

Serviço

Evento: Terry Fox Run – Governador Valadares

Data: 04 de outubrode 2025 (sábado)

Horário: De 7h30 às 12hrs.

Local: Arena Itaville – Governador Valadares/MG

Público: (fechado) - Famílias dos alunos, amigos e comunidade escolar

Kits: À venda a partir de 04/09 para familiares e amigos dos alunos, através do site.