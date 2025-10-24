Apresentação TV Leste: Vem pro Mercado em Gov. Valadares divulga chefs para o Cozinha Show Evento do Mercado Municipal de Governador Valadares celebra tradições e produtos típicos, com chefs e atrações musicais gratuitas.

Divulgação TV Leste

O clima de festa já está tomando conta do Mercado Municipal de Governador Valadares. Entre os dias 3 e 9 de novembro, o local será palco do “Vem pro Mercado”, um festival com música e gastronomia, dedicado a valorizar as tradições, a cultura e os produtos típicos regionais. A iniciativa do Sebrae Minas, em parceria com o Mercado Municipal de Governador Valadares e uma cooperativa de crédito, com apresentação da TV Leste, terá a participação de renomados chefs convidados na “Cozinha Show”, criando pratos autorais com ingredientes frescos, temperos, ervas, especiarias e produtos típicos vendidos nas bancas. A entrada e a programação são gratuitas.

As apresentações são abertas ao público e acontecem de segunda a sexta-feira (3 a 7/11), no horário do almoço, no pátio central do espaço. Para participar das degustações, os visitantes deverão chegar ao local pelo menos trinta minutos antes do início de cada apresentação, para realizar a reserva.

O público do evento é convidado, de forma voluntária, a contribuir com 1 kg de alimentos não perecíveis, que serão recolhidos na entrada do evento pelo Programa Gestão de Avaliação e Impactos Ambientais (Gaia) do Sebrae Minas.

No fim de semana (8 e 9/11), o festival ganha um clima ainda mais festivo, com shows musicais de artistas regionais e praça gastronômica montada em frente ao Mercado, com opções de cardápio para toda a família.

Valorização do “Nosso Mercado”

O Sebrae Minas tem sido um parceiro fundamental na valorização e no fortalecimento do Mercado Municipal de Governador Valadares. Por meio do projeto “Nosso Mercado”, a instituição busca fomentar o aperfeiçoamento dos pequenos negócios com capacitações, consultorias e outras ações, com o objetivo de tornar os empreendimentos presentes nos espaços mais competitivos, atrativos e sustentáveis.

O analista do Sebrae Minas, Douglas Nicolas, destaca que o festival é uma oportunidade de aproximar a comunidade e de reforçar o papel do Mercado Municipal como um patrimônio cultural e vetor de desenvolvimento econômico para os pequenos negócios. “Prestigiar o Mercado é uma forma de reconhecer o trabalho de quem produz com dedicação e qualidade. Cada produto vendido ali representa o esforço de um pequeno empreendedor, de uma família que vive da agricultura e do comércio local. O festival celebra essas histórias e convida todos a redescobrirem o valor do que é produzido na nossa terra”, ressalta.

A diretora de Gestão de Riscos da cooperativa de crédito, Kelen Mendes Vória, destaca que a participação da instituição no evento, como realizadora, evidencia seu compromisso com o desenvolvimento da economia local. “Nossa participação no Vem pro Mercado condiz com os princípios cooperativistas, e busca contribuir com ações locais de impacto positivo. Apoiar o Mercado Municipal é também promover a valorização cultural, social e econômica de Governador Valadares e região”, afirma Kelen.

Serviço

Vem pro Mercado

Data: 3 a 9 de novembro.

Local: Mercado Municipal de Governador Valadares.

Shows e Praça Gastronômica em frente ao Mercado: 8 e 9 de novembro (sábado e domingo).

Cozinha Show - programação diária: 3 a 7 de novembro, no horário do almoço.

03/11 (Segunda)

* Guilherme Matí

* Tema: Da Tradição à Inovação – A Cozinha de Mercado

04/11 (Terça)

* Gerardo Monge

* Tema: Comida Popular Latina – Onde a Cultura se Conecta

05/11 (Quarta) – Mercado apresenta

* Pedro Damásio & Élica Dias

* Tema: Um Cafezinho à Mineira

06/11 (Quinta)

* Marcelo Schlaucher

* Tema: Da Cantina ao Mercadão

07/11 (Sexta)

* Rafael Berrantão

* Tema: Cozinha Caipira

Entrada gratuita

*Necessária a reserva para degustação dos pratos com pelo menos meia hora de antecedência.

*Serão recolhidas doações de 1kg de alimento não perecível no local do evento).

Apresentação: TV Leste

Realização: Mercado Municipal de Governador Valadares; Cooperativa de Crédito; Nosso Mercado Sebrae e Sebrae Minas.