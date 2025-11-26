Brasileirão: TV Leste RECORD transmite Ceará x Cruzeiro neste sábado (30) Transmissão é ao vivo para todo o Brasil e Leste de Minas Gerais pela afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

Novembro está acabando, mas ainda tem jogo do Brasileirão na tela da TV Leste, afiliada RECORD, com transmissão no R7.com e RecordPlus. Neste sábado (30) tem Ceará x Cruzeiro, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), um jogão para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais. O confronto é pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com 35 rodadas quase completadas, o Ceará soma 42 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela. O Cruzeiro tem 68 pontos e está na 3ª posição. Em caso de vitória, o Cabuloso assume a vice-liderança da competição, ultrapassando o Palmeiras, atual 2º colocado, com 70 pontos e diminuirá a distância para o líder Flamengo em 4 pontos.

No primeiro turno do Brasileiro, o Vozão surpreendeu e venceu o time celeste no Mineirão por 2x1.