Brasileirão: TV Leste RECORD transmite Internacional x Bahia neste sábado (8) Transmissão é ao vivo para todo o Brasil e Leste de Minas Gerais pela afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

Sábado (6) de mais um jogão na tela da TV Leste, afiliada RECORD, para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais! A partir das 18h, direto do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), a emissora vai exibir Internacional x Bahia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na região, e no restante do país com exclusividade na TV aberta pela RECORD. O R7.com e o RecordPlus também vão transmitir o duelo ao vivo.

Após 32 rodadas disputadas, o Internacional soma 36 pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação. O Bahia tem 52 pontos e está na 5ª posição. O Colorado foi derrotado na última rodada do Brasileirão pelo Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), por 1x0.

‌



Já o Tricolor Baiano, perdeu por 3x0 para o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).