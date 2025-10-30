Brasileirão: TV Leste RECORD transmite Vasco x São Paulo neste domingo (2) Transmissão é ao vivo para todo o Brasil e Leste de Minas Gerais pela afiliada RECORD.

Reprodução/Portal R7

Domingo (2) de mais um jogão na tela da TV Leste, afiliada RECORD, para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais! A partir das 20h, direto de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), a emissora vai exibir Vasco x São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro na região, e no restante do país com exclusividade na TV aberta pela RECORD. O R7.com e o RecordPlus também vão transmitir o duelo ao vivo.

Após 30 rodadas disputadas, o Vasco soma 42 pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela de classificação. O São Paulo tem 41 pontos e está na 9ª posição. O Gigante da Colina venceu na última rodada do Brasileirão o Red Bull Bragantino por 3x0, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Já o Tricolor Paulista derrotou o Bahia por 2x0 no Morumbis em São Paulo (SP).