Brasileirão: TV Leste|RECORD transmite Ceará x Palmeiras neste domingo (7) Transmissão é ao vivo para todo o Brasil e Leste de Minas Gerais pela afiliada RECORD

Divulgação TV Leste Ceará x Palmeiras - Divulgação RECORD

Neste domingo (7), às 16h, o Ceará enfrenta o Palmeiras, no Estádio Castelão, em Fortaleza (CE), em jogo pela última rodada do Brasileirão. Será o confronto do 15º colocado contra o vice-líder, separados na tabela por 30 pontos. A TV Leste, afiliada RECORD, transmite o jogo em tv aberta para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais e a RECORD para todo o país.

O Vozão perdeu para o Flamengo, por 1x0, na última rodada, e entra em campo com chances de ser rebaixado. Com 43 pontos, o time cearense está a um ponto da zona de rebaixamento. Se ganhar do Palmeiras, garante a permanência na séria A do Campeonato Brasileiro 2026. Em caso de empate ou derrota precisará torcer por tropeços do Vitória, Internacional, Santos e o rival Fortaleza.

‌



Já o Verdão, mesmo com a vitória fora de casa por 3x0 diante do Atlético-MG na última rodada, viu o Flamengo se sagrar campeão brasileiro. Com o empate entre Cruzeiro e Botafogo na última rodada o time paulista já garantiu o vice-campeonato. Abel Ferreira não contará com Piquerez e Raphael Veiga para o próximo jogo, suspensos.

CEARÁ X PALMEIRAS

‌



Ceará Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Fernando Sobral; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Palmeiras Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira