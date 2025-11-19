Brasileirão: TV Leste|RECORD transmite Corinthians x São Paulo nesta quinta (20) Transmissão é ao vivo para todo o Brasil e Leste de Minas Gerais pela afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

Quinta-feira (20) de clássico “Majestoso” na tela da TV Leste, afiliada RECORD, para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais! A partir das 19h, direto da Neo Química Arena, em São Paulo (SP), a emissora vai exibir Corinthians x São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na região, e no restante do país com exclusividade na TV aberta pela RECORD. O R7.com e o RecordPlus também vão transmitir o duelo ao vivo.

Após 33 rodadas disputadas, o Corinthians soma 42 pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação. O São Paulo tem 45 e está na 9ª posição. O Timão foi derrotado na última rodada do Brasileirão pelo Ceará, pelo placar de 1x0 na capital paulista. Já o Tricolor Paulista, perdeu por 1x0 para o Red Bull Bragantino, no Morumbis, em São Paulo.