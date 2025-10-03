Brasileirão: TV Leste RECORD transmite Fluminense x Atlético-MG neste sábado (04) Confronto é ao vivo na afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais.

Divulgação TV Leste

Na TV Leste RECORD a bola não para de rolar pelo Brasileirão! Neste sábado (4), é a vez de Fluminense e Atlético-MG se enfrentarem com transmissão exclusiva da RECORD na TV aberta e para todo o Brasil e da TV Leste no Leste e Nordeste de Minas Gerais, a partir das 18h.

O R7.com e o RecordPlus também vão exibir o duelo, que é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Séria A. Com 35 pontos, o Fluminense está na 8ª colocação. Na última rodada, o tricolor carioca visitou o Sport, em Recife (PE), e empatou em 2 a 2.

O Atlético Mineiro é o 14º colocado com 29 pontos ganhos. O Galo vem de empate de 0 a 0 com o Juventude na Arena MRV em Belo Horizonte (MG).