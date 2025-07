Corinthians x Cruzeiro se enfrentam nesta quarta (23) na tela da TV Leste|RECORD Confronto entre o Timão e o líder da Séria A terá transmissão ao vivo pela afiliada RECORD no Leste e Nordeste de MG. TV Leste|Do R7 22/07/2025 - 17h34 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h34 ) twitter

A bola vai rolar na décima sexta rodada do Brasileirão! Nesta quarta-feira (23), acompanhe todas as emoções de Corinthians e Cruzeiro, às 19h30, na tela da TV Leste|RECORD. A partida será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Pelo Campeonato Brasileiro da Séria A, o Corinthians ocupa a 10ª posição, com 19 pontos em 15 jogos. O time paulista vem de derrota para o São Paulo pelo placar de 2x0 pela décima quinta rodada, no Morumbi.

O time mineiro lidera a competição com 33 pontos conquistados, em 15 jogos, e entra em campo na capital paulista embalado pela goleada de 4 x 0 contra o Juventude no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Ficha Técnica

‌



Corinthians x Cruzeiro Série A - Brasileirão Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 19h30 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Onde assistir na TV aberta: Record e TV Leste (Leste e Nordeste de MG)

Arbitragem

‌



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Prováveis Escalações

‌



CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Rodrigo Garro, Memphis Depay e Ángel Romero. (Técnico: Dorival Júnior)

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. (Técnico: Leonardo Jardim)

Brasileirão na RECORD e na TV Leste

A RECORD está exibindo para todo o Brasil e ao vivo, um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, em horários exclusivos, diferente dos convencionais, na TV aberta: sendo às quartas ou quintas-feiras, às 19h30, aos sábados ou domingos, às 18h30, de 2025 até 2027.

Com cobertura da RECORD em 188 cidades do Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste retransmite as partidas com exclusividade. Além da exclusividade em todas as rodadas do campeonato na TV aberta, os jogos têm transmissão simultânea no R7.com e no PlayPlus.

