Corrida pela Vida com apoio da TV Leste: quando a solidariedade vai além da chegada Corrida Juntos por Henrique reuniu mais de 2 mil pessoas em um domingo de esperança, com a afiliada RECORD como emissora oficial TV Leste|Do R7 16/09/2025 - 09h07 (Atualizado em 16/09/2025 - 09h07 )

Divulgação TV Leste

Um dia de emoção, solidariedade e união marcou a “Corrida Juntos por Henrique”, realizada por uma cooperativa de crédito no último domingo (14), em Governador Valadares (MG). Mais de 2 mil pessoas vindas de diversas cidades se reuniram em uma mobilização que ultrapassou o esporte e se transformou em um gesto coletivo de esperança e amor pela vida. A TV Leste, afiliada RECORD, no Leste e Nordeste de Minas Gerais foi a emissora oficial do evento.

Idealizada por uma cooperativa de crédito, a corrida nasceu de um chamado à união. Com o engajamento de colaboradores, cooperados, a participação de famílias inteiras, a presença de patrocinadores e parceiros e a adesão de corredores de diferentes regiões, o evento mostrou na prática a força da cooperação e da solidariedade.

A cada passo dado nos percursos de 5 km, na caminhada e na corrida kids, ficou evidente que quando se corre junto, ninguém fica para trás. A Arena do Bem completou a experiência com música, lazer, gastronomia e atividades para todas as idades, tornando a manhã ainda mais especial.

Divulgação TV Leste

O sucesso do evento foi construído por todos: participantes que vestiram a camisa da causa, patrocinadores que acreditaram no projeto, parceiros que somaram esforços e voluntários que se dedicaram de coração.

Para a diretora da cooperativa de crédito, Kelen Vória, a corrida é um marco que ficará na memória de todos. “Foi emocionante ver tantas pessoas, de tantas cidades diferentes, unidas em um só propósito. Nosso agradecimento vai a cada participante, parceiro e patrocinador que acreditou nessa causa. Juntos, mostramos que a cooperação transforma vidas e que a solidariedade é capaz de mover multidões”, destacou.

Mas essa corrida não termina na linha de chegada. A luta do pequeno Henrique, de 5 anos, diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, continua. Para acompanhar sua jornada e manter viva essa corrente do bem, siga o Instagram @salveohenrique.

Juntos, já demos um grande passo. Agora, é hora de seguir correndo pelo Henrique. Porque cada passo conta.

Divulgação TV Leste