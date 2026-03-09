Dia da Mulher: Com o tema “Ser Mulher é estar em Movimento” TV Leste homenageia suas colaboradoras Afiliada RECORD no Leste e Nordeste de MG celebrou antecipadamente nesta sexta (6) na sede administrativa em Gov. Valadares (MG)

Divulgação TV Leste

Sextou na TV Leste, afiliada RECORD, com homenagem antecipada a 28 colaboradoras da emissora pelo “Dia Internacional da Mulher”, celebrado no domingo, dia 8 de março. O Departamento de Marketing da TV Leste, representando a Direção da empresa, preparou uma surpresa as mulheres colaboradoras.

As homenageadas receberam buquês personalizados com chocolate e um cartão especial com o tema “Ser Mulher é estar em Movimento”, tema da campanha do “Dia da Mulher” da TV Leste, que será exibido nas plataformas digitais da emissora.

‌



Da recepção, produção, redação, estúdio, edição, comercial ao administrativo, as dedicadas mulheres da TV Leste, que trabalham para levar informação, publicidade e conteúdo a 188 cidades, receberam com carinho a homenagem.

Publicidade 1 / 6 Google News

Facebook

X (Twitter)

WhatsApp

Link de compartilhamento Divulgação TV Leste

Liderança e compromisso com o Leste de Minas

‌



Com 42 anos de história, a TV Leste é referência em comunicação no Leste e Nordeste de Minas Gerais. A emissora alcança 1 milhão de residências e cerca de 3 milhões de pessoas (Atlas de Cobertura RECORD – Business Lead MKT – abril/2025), produzindo 96 horas mensais de jornalismo ao vivo, por meio dos programas Balanço Geral, às 11h30, e MG Record, às 18h55.

Além de retransmitir a programação nacional da RECORD, a TV Leste valoriza a produção regional com programas independentes como TV Car, Top TV, IURD TV, TV Univale e Super Vale, gerando 82 empregos diretos e contribuindo ativamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região.