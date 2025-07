Escola Estadual Presidente Tancredo Neves visita o Sistema Leste de Comunicação Escola do bairro Santa Rita em Governador Valadares (MG) levou alguns alunos para visitarem as empresas de comunicação do grupo, entre elas a TV Leste - afiliada RECORD. TV Leste|Do R7 04/07/2025 - 16h25 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h25 ) twitter

Divulgação TV Leste

A primeira semana de julho foi de muita curiosidade e de comunicação para 24 alunos de Governador Valadares (MG). O motivo foi a visita que a Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, do bairro Santa Rita, preparou para seus estudantes do 5º ano no Sistema Leste de Comunicação. Os jovens estudantes vieram ao bairro Vila Rica, sede do grupo, onde conheceram a TV Leste - afiliada RECORD, TV Rio Doce e Diário do Rio Doce.

As crianças de 10 e 11 anos do ensino fundamental estivarem acompanhados de professoras, supervisoras e diretoras. O editor de mídia audiovisual da TV Leste, Leonardo de Oliveira Porto, a supervisora administrativa da TV Rio Doce, Pollyne K. Coelho Dias, o gerente comercial Márcio Farias e o apresentador Osmar Xavier, recepcionaram os visitantes.

Foram apresentados os estúdios do Balanço Geral e do MG RECORD; jornalismo; produção; redação da TV Leste; redação e estúdios da TV Rio Doce; redação do Diário do Rio Doce; setores de edição dos telejornais e da programação.

O passeio terminou em grande estilo com apresentador da TV Leste Nicomedes Felício direto do estúdio, dançando e explicando o funcionamento do programa Balanço Geral. Um café especial foi servido no auditório, com entrega pelo Departamento de Marketing de kit escolar da TV Leste.

Como participar

Escolas interessadas em visitar a TV Leste e o Sistema Leste de Comunicação podem entrar em contato pelo número (33)2101-3700 - Ramal 780.

Divulgação TV Leste