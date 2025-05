Escola valadarense visita a TV Leste e ensina aos alunos gênero textual de telejornal A visitação na afiliada da RECORD foi encantadora, lúdica e de muito aprendizado TV Leste|Do R7 29/05/2025 - 10h39 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h39 ) twitter

Divulgação TV Leste

“Trabalhamos em sala o gênero textual telejornal, e por isso, levamos as crianças para conhecer na prática”, disse a professora Jordânia Lopes. Foi esse um dos motivos que uma turma do 3º ano da Escola da Gente de Governador Valadares (MG), visitou na segunda-feira (26) a TV Leste, afiliada RECORD, no bairro Vila Rica.

Os estudantes da escola de educação infantil e ensino fundamental, também tiveram a companhia da monitora Ester Leila. A apresentação da TV Leste foi realizada pelo editor de mídia audiovisual, Leonardo de Oliveira Porto. A visita contemplou a disciplina de Língua Portuguesa da escola.

Os alunos conheceram os bastidores da emissora, os estúdios do Balanço Geral e do MG Record, jornalismo e produção, a redação da TV Leste e do Diário do Rio Doce, além dos setores de edição dos telejornais, programação e camarins. O apresentador do Balanço Geral, Nicomedes Felício, apresentou o novo estúdio aos visitantes da escola valadarense.

Encantamento com a comunicação

Para a professora Jordânia Lopes, à tarde de visitação na emissora foi encantadora, lúdica e de muito aprendizado.

“Levar meus alunos para conhecer a TV Leste foi uma experiência transformadora, tanto para eles quanto para mim como educadora. Ver de perto como funciona cada etapa da produção de um telejornal, desde a apuração da notícia, a redação do texto, a edição das imagens, até a apresentação ao vivo, proporcionou um aprendizado, que vai muito além da sala de aula. As crianças ficaram encantadas com os bastidores, os equipamentos, os profissionais envolvidos e, principalmente, com a responsabilidade que cada um tem para levar uma informação clara, verdadeira e de qualidade ao público. Foi um momento em que teoria e prática se encontraram de forma concreta, reforçando o conteúdo trabalhado em sala de forma lúdica e significativa”, disse.

Escolas interessadas em visitar a TV Leste podem entrar em contato pelo número (33)2101-3700 - Ramal 780.