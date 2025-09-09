Festival Gastronômico Abrasel, com apoio da TV Leste, bate recorde de votação e encerra com festa e premiações Evento em parceria com a afiliada RECORD reuniu autoridades estaduais e municipais e consolida-se como vitrine da gastronomica regional no Leste de Minas TV Leste|Do R7 09/09/2025 - 09h07 (Atualizado em 09/09/2025 - 09h07 ) twitter

Divulgação TV Leste Luiz Siqueira

Nos dias 5 e 6 de setembro, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Vale do Rio Doce celebrou o encerramento da maior edição do seu Festival Gastronômico, com uma festa memorável realizada no Arena Eventos em Governador Valadares (MG). O encontro reuniu autoridades estaduais e municipais, representantes de instituições locais, associados da Abrasel, imprensa e a comunidade valadarense, consolidando o festival como um marco no calendário cultural e econômico da região. A TV Leste, afiliada RECORD em Valadares e no Leste e Nordeste de Minas Gerais, foi apoiadora do Festival Gastronômico Abrasel 2025.

Divulgação TV Leste Luiz Siqueira

Com recordes históricos, o festival movimentou mais de R$ 4 milhões na economia local, contou com a participação de 67 estabelecimentos e apresentou 84 pratos inéditos criados exclusivamente para a ocasião. O engajamento popular também surpreendeu: foram mais de 5 mil avaliações registradas, evidenciando o entusiasmo do público e a força da gastronomia regional.

Presente na festa de encerramento do Festival de Gastronomia Abrasel, o Superintendente de Micro e Pequenas Empresas do Estado de Minas Gerais, Marco Gaspar, representando o Governo Estadual por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, destacou a força do associativismo como motor da valorização da culinária mineira.

Divulgação TV Leste Luiz Siqueira

Para Gaspar, “o associativismo da Abrasel mostra que a união do setor consegue realizar eventos que fortalecem a gastronomia mineira, unindo tradição e criatividade. Esse movimento confirma a vocação de Valadares para se consolidar como referência em gastronomia e turismo.”

O superintendente estadual também ressaltou o compromisso do Governo de Minas com o setor, citando políticas públicas como o Plano Estadual de Desenvolvimento da Cozinha Mineira, o programa Minas Livre para Crescer e linhas de crédito específicas do BDMG. “Nosso compromisso é apoiar o empreendedor, sobre tudo o pequeno, valorizar a cozinha mineira, agora patrimônio imaterial do Estado e transformar esse potencial em mais emprego, renda e oportunidades para os mineiros,” completou, Gaspar.

Divulgação TV Leste Luiz Siqueira

O presidente da Abrasel Regional Vale do Rio Doce, Fred Paixão, destacou o crescimento e o impacto do festival: “a cada edição, conseguimos superar expectativas, adaptando o festival à realidade da nossa região e fortalecendo os negócios locais. Este ano, cumprimos com êxito nosso propósito de fomentar e

divulgar os estabelecimentos participantes. Recebemos diversos relatos de associados que registraram aumentos expressivos nas vendas. E, acima de tudo, conseguimos proporcionar ao público uma experiência gastronômica única, com pratos criados especialmente para o festival.”

Premiações e reconhecimento

Durante a festa de encerramento, foram revelados os vencedores das 11 categorias disputadas, avaliadas por um corpo técnico de 16 jurados. Os critérios de avaliação incluíram: sabor, atendimento e inovação. Na categoria Prato Típico, os ingredientes obrigatórios foram o queijo e a cachaça, valorizando os insumos locais.

Confira os vencedores:

CATEGORIA 1º lugar 2º lugar 3º lugar PRATO TÍPICO Pizzaria Waldinelly Matí Cozinha

Mercado Pizzaria Portobello SELF SERVICE Restaurante Daniel Sabor Mineiro Pitada SOBREMESA Nutribar Melhor

Shake Kariny Gomes

Café Doceria Delícius Lagoa

Santa CAFÉ|PADARIA Dolce Coffee Cheirin Bão

Centro Prado Gourmet HAMBÚRGUER/SANDUICHE Roger’s Lancheteria Brasa Bar Carnívoros PIZZA Mangia C Scappa Pippa Pizza Sabor Artesanal BUTECO Bar do Gentil Bar Marechal Armazém

Botequim PETISCO Bar do Fred Chalé Butiquim Buteco do Dani PRATO GOURMET Mati food Lab Mestre Cervejeiro Noz Bistrô À LA CARTE Los Pampas Esquinaria Casa

Bar Venda do Clero SUSHI - PARTICIPAÇÃO Lótus Natu

Divulgação TV Leste LUIZ SIQUEIRA

Um legado para Valadares e o Leste de Minas

Com sua grandiosidade e impacto, o Festival Gastronômico da Abrasel Regional Vale do Rio Doce já se consolida como um dos eventos mais relevantes do Leste de Minas. Além de promover a cultura e os sabores locais, fortalece o setor de bares e restaurantes e impulsiona o turismo gastronômico na região.

A expectativa para as próximas edições é ainda maior, com a promessa de novos talentos, sabores surpreendentes e experiências inesquecíveis para o público.