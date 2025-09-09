Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
TV Leste

Festival Gastronômico Abrasel, com apoio da TV Leste, bate recorde de votação e encerra com festa e premiações

Evento em parceria com a afiliada RECORD reuniu autoridades estaduais e municipais e consolida-se como vitrine da gastronomica regional no Leste de Minas

TV Leste|Do R7

Divulgação TV Leste Luiz Siqueira

Nos dias 5 e 6 de setembro, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Vale do Rio Doce celebrou o encerramento da maior edição do seu Festival Gastronômico, com uma festa memorável realizada no Arena Eventos em Governador Valadares (MG). O encontro reuniu autoridades estaduais e municipais, representantes de instituições locais, associados da Abrasel, imprensa e a comunidade valadarense, consolidando o festival como um marco no calendário cultural e econômico da região. A TV Leste, afiliada RECORD em Valadares e no Leste e Nordeste de Minas Gerais, foi apoiadora do Festival Gastronômico Abrasel 2025.

Divulgação TV Leste Luiz Siqueira

Com recordes históricos, o festival movimentou mais de R$ 4 milhões na economia local, contou com a participação de 67 estabelecimentos e apresentou 84 pratos inéditos criados exclusivamente para a ocasião. O engajamento popular também surpreendeu: foram mais de 5 mil avaliações registradas, evidenciando o entusiasmo do público e a força da gastronomia regional.

Presente na festa de encerramento do Festival de Gastronomia Abrasel, o Superintendente de Micro e Pequenas Empresas do Estado de Minas Gerais, Marco Gaspar, representando o Governo Estadual por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, destacou a força do associativismo como motor da valorização da culinária mineira.

Divulgação TV Leste Luiz Siqueira

Para Gaspar, “o associativismo da Abrasel mostra que a união do setor consegue realizar eventos que fortalecem a gastronomia mineira, unindo tradição e criatividade. Esse movimento confirma a vocação de Valadares para se consolidar como referência em gastronomia e turismo.”


O superintendente estadual também ressaltou o compromisso do Governo de Minas com o setor, citando políticas públicas como o Plano Estadual de Desenvolvimento da Cozinha Mineira, o programa Minas Livre para Crescer e linhas de crédito específicas do BDMG. “Nosso compromisso é apoiar o empreendedor, sobre tudo o pequeno, valorizar a cozinha mineira, agora patrimônio imaterial do Estado e transformar esse potencial em mais emprego, renda e oportunidades para os mineiros,” completou, Gaspar.

Divulgação TV Leste Luiz Siqueira

O presidente da Abrasel Regional Vale do Rio Doce, Fred Paixão, destacou o crescimento e o impacto do festival: “a cada edição, conseguimos superar expectativas, adaptando o festival à realidade da nossa região e fortalecendo os negócios locais. Este ano, cumprimos com êxito nosso propósito de fomentar e


divulgar os estabelecimentos participantes. Recebemos diversos relatos de associados que registraram aumentos expressivos nas vendas. E, acima de tudo, conseguimos proporcionar ao público uma experiência gastronômica única, com pratos criados especialmente para o festival.”

Premiações e reconhecimento

Durante a festa de encerramento, foram revelados os vencedores das 11 categorias disputadas, avaliadas por um corpo técnico de 16 jurados. Os critérios de avaliação incluíram: sabor, atendimento e inovação. Na categoria Prato Típico, os ingredientes obrigatórios foram o queijo e a cachaça, valorizando os insumos locais.


Confira os vencedores:

CATEGORIA1º lugar2º lugar3º lugar
PRATO TÍPICOPizzaria WaldinellyMatí Cozinha
Mercado		Pizzaria Portobello
SELF SERVICERestaurante DanielSabor MineiroPitada
SOBREMESANutribar Melhor
Shake		Kariny Gomes
Café Doceria		Delícius Lagoa
Santa
CAFÉ|PADARIADolce CoffeeCheirin Bão
Centro		Prado Gourmet
HAMBÚRGUER/SANDUICHERoger’s LancheteriaBrasa BarCarnívoros
PIZZAMangia C ScappaPippa PizzaSabor Artesanal
BUTECOBar do GentilBar MarechalArmazém
Botequim
PETISCOBar do FredChalé ButiquimButeco do Dani
PRATO GOURMETMati food LabMestre CervejeiroNoz Bistrô
À LA CARTELos PampasEsquinaria Casa
Bar		Venda do Clero
SUSHI - PARTICIPAÇÃOLótus Natu
Divulgação TV Leste LUIZ SIQUEIRA

Um legado para Valadares e o Leste de Minas

Com sua grandiosidade e impacto, o Festival Gastronômico da Abrasel Regional Vale do Rio Doce já se consolida como um dos eventos mais relevantes do Leste de Minas. Além de promover a cultura e os sabores locais, fortalece o setor de bares e restaurantes e impulsiona o turismo gastronômico na região.

A expectativa para as próximas edições é ainda maior, com a promessa de novos talentos, sabores surpreendentes e experiências inesquecíveis para o público.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.