Festival Vem pro Mercado com apresentação da TV Leste foi um sucesso em GV Afiliada RECORD realizou cobertura, com reportagens especiais, mostrando a gastronomia, música, lojistas e o público do Mercado Municipal.

Foto: Luiz Siqueira @siqueira.pro

No último sábado (8) e domingo (9) foi encerrado com apresentação da TV Leste, o festival “Vem Pro Mercado”, com o Mercado Municipal de Governador Valadares lotado de participantes e um público que encheu a praça gastronômica, montada especialmente para o evento. As pessoas e famílias presentes curtiram durante o final de semana, de forma gratuita, os shows de Ramon Gonçalves, Laila Dias, Christyan Lima e Banda, e Forró do Gui Ramalho, num palco especial montado exclusivamente para o festival.

De 3 a 9 de novembro o “Vem Pro Mercado” levou muita música, sabores e encontros que mostraram a força e o carinho dos valadarenses pelo Mercado Municipal. A primeira edição do “Vem pro Mercado” reuniu gastronomia, cultura e tradição em um só espaço. Foi uma semana repleta de atividades e experiências que movimentaram o comércio local e o Mercado Municipal. O evento foi uma realização do Sebrae Minas, em parceria com uma cooperativa de crédito e a Associação do Mercado Municipal de Governador Valadares, e com apresentação da TV Leste.

Durante a primeira semana de novembro, o público conferiu a “Cozinha Show”, com chefs locais preparando receitas autorais ao vivo, seguidas de degustações. E para finalizar, no sábado e domingo, o destaque foi o “Festival Gastronômico”, uma celebração de aromas, sabores e cultura local.

“O Vem pro Mercado é um projeto de atrair pessoas para o Mercado, melhorando a economia, o comércio e trazendo um olhar não só da população, mas do poder público. É um projeto que iniciou em 2025 e é um sucesso. Aqui é o coração de Governador Valadares e o lugar mais democrático da cidade”, disse o presidente da Associação do Mercado Municipal de Governador Valadares, Willian Andrade.

O analista do Sebrae Minas, Douglas Niccolas, fez um balanço do festival, que contou com apoio da TV Leste. “O festival é um sucesso. A população aderiu e participou da Cozinha Show, aprendendo receitas e consumindo no Mercado Municipal. E no sábado e domingo tivemos as atrações musicais na entrada do Mercado para toda a família, festejando o encerramento do Vem pro Mercado”.