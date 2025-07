Game dos 100 estreia nos domingos da RECORD e da TV Leste com emoção, disputa e diversão 100 competidores encaram provas surpreendentes e desafiadoras. Quem resistir até o fim, leva o prêmio de R$ 300 mil TV Leste|Do R7 18/07/2025 - 09h12 (Atualizado em 18/07/2025 - 09h12 ) twitter

Prepare-se para uma nova e eletrizante atração que vai animar ainda mais os domingos da RECORD e da TV Leste, afiliada no Leste e Nordeste de Minas Gerais. Uma mistura de entretenimento, disputa, superação e muita emoção! A partir do dia (20), entra no ar o Game dos 100, game show comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Após o reality de confinamento Power Couple Brasil e o dating show Love & Dance, este é o terceiro projeto comandado pelo casal na emissora, com um perfil totalmente diferente dos anteriores. Ambos têm funções distintas na apresentação. Ele fica mais focado na narração, e Rafa mais concentrada nas explicações das provas e também na interação com os competidores.

E para entregar ainda mais diversão, Márcia Fu tem participação especial no programa com a missão de entrevistar a galera e cobrir os bastidores das provas. Inclusive, ela e Rafa testam juntas alguns desses desafios.

A apresentadora Rafa Brites mergulha de cabeça na experiência de comandar o novo programa. “A gente entrou numa imersão com aquela turma. Começamos a viver aquela disputa e a vida deles ali. As provas são muito legais, emocionantes. O game traz essa imprevisibilidade, quem vai ficar em último?“. Ela ainda relembra alguns momentos bacanas da gravação: “Muitas vezes, a gente se pegava curtindo aquela coisa de centenas de bolinhas pingando, pessoas correndo para todos os lados, gente se abraçando, chorando, tudo em grandes quantidades ali. Quem assistir em casa, vai ter a mesma sensação, tenho certeza”.

O jogo conta com 100 participantes, entre anônimos e personalidades da mídia, de diferentes áreas de atuação, idades, experiências e histórias de vida, que encaram, ao mesmo tempo, uma série de desafios empolgantes, que envolvem habilidades físicas, resistência, estratégia, raciocínio rápido e lógica. Mas há apenas uma regra fundamental: não ficar em último lugar!

Em um gigantesco estúdio, eles competem em partidas individuais, em duplas ou entre equipes. “A expectativa está gigante. Os personagens são muito legais, sejam os anônimos, sejam os famosos, que se destacaram de maneiras diferentes, por motivos diferentes. A gente ficou super feliz, as provas são surpreendentes. Você vê ali 100, 90, 80, 70 pessoas fazendo uma atividade, totalmente inimaginável”, diz Felipe Andreoli, que confessa estar ansioso para a estreia.

Os competidores enfrentam 99 provas, distribuídas ao longo de 10 episódios. A cada semana, serão exibidas dez provas, com uma eliminação por desafio. Quem terminar na última posição, deixa a competição, até que reste apenas um participante. Para chegar à grande final, é preciso superar cada etapa e seguir firme no jogo, o que não será nada fácil. Aquele que resistir até o fim leva o título de campeão do Game dos 100 e ainda o prêmio de R$ 300 mil!

O game show é ambientado em dois grandes estúdios: a arena de provas, com uma área total de 1.211 m² e 100 “moving lights” representando cada jogador, além de um lounge onde ficam concentrados os participantes. É nesse espaço de 533 m² que Márcia Fu interage com os jogadores, ouve suas histórias e dá aquela palavra de motivação para todos se darem bem na disputa. “A minha função é distrair o pessoal no lounge, mostrar a história de cada um, porque tem feirante, tem dona de casa, tem pai precisando de dinheiro para ajudar o filho. Tenho certeza de que o público vai se identificar, porque é um game real”, conta.

A emissora apostou em um formato leve, imprevisível e voltado para todos os públicos. “O Game dos 100 é um programa diferente e que vai deixar as tardes de domingo da RECORD ainda mais divertidas. Toda a família vai poder brincar com os nossos jogos, que são simples e fáceis de serem reproduzidos em casa. Mais um grande projeto feito com muito profissionalismo e dedicação”, destaca o diretor artístico Cesar Barreto.

O Game dos 100 é baseado no formato internacional 99 To Beat e já teve versões realizadas em diversos países. Inédita no Brasil, a produção envolveu centenas de profissionais. “Game dos 100 é um formato que já demonstrou sua força na Bélgica, Alemanha, Países Baixos, Noruega e Itália. Produzi-lo pela primeira vez na América Latina e fazê-lo no Brasil, ao lado da RECORD, é motivo de grande orgulho e também um enorme desafio, já que estamos falando de 99 provas, 100 participantes e uma grande estrutura física. Estamos preparados e convencidos de que esse formato vai se conectar com o público brasileiro, mantendo sua essência, mas com identidade local’, afirma Diego Guebel, CEO da produtora Boxfish.

Curiosidades

Para captar toda a emoção e movimento do Game dos 100, a equipe utiliza diferentes recursos tecnológicos para tornar o visual do programa ainda mais dinâmico e impactante. “Usar drones e câmeras de movimento transformou completamente a experiência do game show. Elas trazem dinamismo, capturam ângulos surpreendentes e colocam o público no centro da ação, como se estivessem jogando junto”, explica Padu Estevão, diretor-geral da atração.

Drone Mavic 3

Responsável pelos planos abertos e mais lentos, capta imagens aéreas com alta qualidade, destacando a grandiosidade do cenário e apresentando imagens mais precisas.

Drone FPV

Mais ágil e imersivo, realiza voos rápidos por dentro das provas, alcançando espaços difíceis para as câmeras tradicionais, traz uma sensação de estar dentro da ação.

Ronin + Segway

A junção de um estabilizador de câmera montado em um veículo elétrico proporciona fluidez e velocidade aos movimentos. Essa combinação é essencial para acompanhar os detalhes das provas de perto e até circular em torno dos participantes em um único take.

Cammate com Dolly (7 metros)

Braço mecânico com câmera que desliza sobre trilhos e permite movimentos suaves por todo o campo de provas. Mesmo com cenas marcadas, a flexibilidade de posicionamento garante imagens amplas e cinematográficas.

Ações Multiplataforma

Antes da estreia, será possível entender a dinâmica e regras do jogo com vídeos explicativos. E quando o game já estiver rolando, um conteúdo diversificado com os bastidores e tudo o que vai acontecer na atração estará disponível no R7.com e nas redes sociais.

A cada semana, Rafa Brites e Felipe Andreolli darão spoilers sobre as provas e o que vai ter na edição do dia. As reações dos participantes desclassificados também ganharão espaço, com vídeos divertidos e trends daqueles que se despedem da disputa. Os 10 eliminados da semana contarão como foi a experiência, o que fariam diferente, para quem estão torcendo, e quem querem que seja eliminado.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia neste domingo (20), às 15h30, na tela da RECORD e da TV Leste. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Confira o elenco do Game dos 100

