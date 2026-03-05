Governador Zema concede entrevista à TV Leste após vistoria de obras do Hosp. Regional de GV Em fevereiro o Governador falou na afiliada RECORD sobre educação, segurança e investimentos na saúde

Divulgação TV Leste

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vistoriou em fevereiro as obras do Hospital Regional de Governador Valadares, que estão com cerca de 34% de execução e têm previsão de conclusão até o fim deste ano. Aproveitando a agenda em Governador Valadares (MG), o Governador visitou o Sistema Leste de Comunicação no bairro Vila Rica e concedeu entrevista exclusiva ao Balanço Geral, da TV Leste, afiliada RECORD.

“A TV Leste, afiliada RECORD, tem a honra de receber o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, aqui no estúdio do Balanço Geral. A gente agradece. Que ele seja bem-vindo mais uma vez”, disse o apresentador Saulo Bernardo. Para Zema, “é um prazer muito grande estar de volta em Governador Valadares”.

‌



Divulgação TV Leste

A expectativa do Governo Estadual é que a unidade entre em funcionamento entre dois e três meses após a entrega da reforma, ampliando a oferta de atendimentos de média e alta complexidade na macrorregião Leste.

Durante a visita as obras do Hospital Regional, o Governador percorreu as áreas em construção e acompanhou de perto o andamento dos trabalhos, reforçando o compromisso do Estado com a retomada e a conclusão de obras estruturantes na área da saúde.