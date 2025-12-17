Kantar Ibope confirma força da TV Leste: Balanço Geral consolida vice-liderança absoluta em Governador Valadares Telejornal da afiliada RECORD ocupa a 2ª colocação isolada na audiência e reforça sua conexão com o público, o mercado e os anunciantes do Leste de Minas

Divulgação TV Leste

Governador Valadares (MG) – A credibilidade do jornalismo regional, aliada à força da audiência, segue rendendo resultados expressivos para a TV Leste. Dados da mais recente pesquisa Kantar Ibope, referente ao último semestre, confirmam que o Balanço Geral, exibido de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h15, consolidou-se na segunda colocação absoluta em audiência em Governador Valadares, mantendo-se por 2h45min consecutivos em vice-liderança, à frente da TV Alterosa Leste.

Com 4,95 pontos de audiência na faixa completa do programa, o telejornal apresentado pelo jornalista Saulo Bernardo reafirma seu protagonismo ao entregar um conteúdo diário robusto, que une informação quente, prestação de serviço, entretenimento, esporte, denúncias e histórias reais, criando uma relação direta de confiança com o público do Leste de Minas.

A pesquisa da Kantar Ibope comprova que o Balanço Geral se tornou referência em jornalismo local, destacando-se não apenas pela audiência, mas pela credibilidade editorial e forte engajamento popular, fatores que impulsionam também o desempenho comercial do programa. Além de quase três horas diárias de jornalismo ao vivo, o telejornal é uma vitrine estratégica para marcas, empresas e serviços da região, com ações de merchandising ao vivo, inserções comerciais e projetos multiplataforma.

Para Rodrigo L. Gualberto, Diretor-Sócio da TV Leste, os números refletem um trabalho consistente e alinhado com o público e o mercado:

“A pesquisa da Kantar Ibope confirma aquilo que vemos diariamente nas ruas, nas redes e no relacionamento com os anunciantes: o Balanço Geral é um programa forte, popular, confiável e extremamente conectado com a realidade das pessoas. Estar consolidado na vice-liderança em Governador Valadares mostra que investir em jornalismo local de qualidade gera resultado editorial, comercial e institucional para toda a região.”

Jornalismo acessível, popular e comprometido com a verdade

Divulgação TV Leste

O Balanço Geral MG tem como missão levar ao telespectador as primeiras informações do dia, com uma linguagem acessível, direta e popular, sem abrir mão do rigor jornalístico e da qualidade na apuração dos fatos mais relevantes da região.

À frente do programa, Saulo Bernardo soma mais de duas décadas de experiência no jornalismo. Formado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), iniciou sua carreira em 2004 como estagiário na TV Univale. Atuou por quase 14 anos como repórter em outras emissoras de TV e ingressou na TV Leste em 2020. Em setembro de 2025, assumiu a bancada do Balanço Geral, agregando credibilidade, experiência e forte identificação com o público regional.

42 anos de liderança e compromisso com o Leste de Minas

Com 42 anos de história, a TV Leste é referência em comunicação no Leste e Nordeste de Minas Gerais. A emissora alcança 1 milhão de residências e cerca de 3 milhões de pessoas (Atlas de Cobertura RECORD – Business Lead MKT – abril/2025), produzindo 96 horas mensais de jornalismo ao vivo, por meio dos programas Balanço Geral, às 11h30, e MG Record, às 18h55.

Além de retransmitir a programação nacional da RECORD, a TV Leste valoriza a produção regional com programas independentes como TV Car, Top TV, IURD TV, TV Univale, Super Vale e Pelos Vales de Minas, gerando 82 empregos diretos e contribuindo ativamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região.